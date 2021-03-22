https://ria.ru/20210322/lg-1602295250.html
Компания LG свернет производство смартфонов
Компания LG свернет производство смартфонов
Южнокорейская компания LG может закрыть собственное производство смартфонов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в индустрии. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:47
2021-03-22T12:47
2021-03-22T12:47
наука
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lg electronics
технологии
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Южнокорейская компания LG может закрыть собственное производство смартфонов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в индустрии.Сообщается, что LG с февраля 2021 года заморозила разработку телефонов с гибкими дисплеями. Следующим решением стало то, что компания отложила все запланированные на первое полугодие презентации новых смартфонов.Инсайдеры заявляют, что в LG вели переговоры по продаже убыточного производства смартфонов с вьетнамским конгломератом Vingroup и автопроизводителем Volkswagen AG, но они оказались провальными. Последней громкой разработкой LG стал смартфон с экраном-рулоном Rollable. Проект был представлен CES 2021 и по данным инсайдеров начал проходить сертификацию.
https://ria.ru/20201105/lg-1583132134.html
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