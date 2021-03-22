https://ria.ru/20210322/lechenie-1602339607.html

Фонд "Круг добра" выделил средства на лечение почти тысячи детей

Фонд "Круг добра" выделил средства на лечение почти тысячи детей

Фонд "Круг добра" выделил средства на закупку лекарств для уже почти тысячи детей с редкими заболеваниями, рассказал журналистам председатель попечительского... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:57

2021-03-22T15:57

2021-03-22T16:40

фонд "круг добра"

николай дайхес

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Фонд "Круг добра" выделил средства на закупку лекарств для уже почти тысячи детей с редкими заболеваниями, рассказал журналистам председатель попечительского совета фонда, член Общественной палаты Николай Дайхес."Просмотрено более тысячи историй болезней, более тысячи случаев. На тысячу детей, сразу говорю, уже выделены средства в казенное учреждение Министерства здравоохранения России, которые позволят приобрести первые препараты и начать необходимую работу, необходимое лечение", — сказал он перед заседанием попечительского совета.По словам Дайхеса, совет также рассмотрит методологию выбора заболеваний, на которые фонд будет направлять средства.Председатель правления фонда Александр Ткаченко, со своей стороны, добавил, что на сегодняшнем заседании рассмотрят включение в перечень нозологий, лекарства для лечения которых будут закупаться за счет фонда, еще нескольких заболеваний: болезни Помпе, средиземноморской лихорадки и некоторых ревматических заболеваний. Нужные лекарства зарегистрированы в России, но стоят очень дорого, поэтому фонд будет приобретать их через казенное учреждение Минздрава. "Я уверен, что в течение нескольких недель процедура будет завершена и лекарства поступят по месту лечения детей", — сказал Ткаченко.Фонд "Круг добра" создан по указу президента Владимира Путина. Его цель — помощь детям, страдающим тяжелыми, в том числе орфанными заболеваниями. Предполагается, что фонд будет получать заявки на лекарства от родителей детей, нуждающихся в препаратах, главных внештатных специалистов Минздрава и региональных министерств здравоохранения. Финансироваться фонд будет за счет повышения налога на доходы состоятельных людей.

https://ria.ru/20210319/lekarstva-1601977062.html

https://ria.ru/20210322/vyplaty-1602288516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "круг добра", николай дайхес, владимир путин, общество