https://ria.ru/20210322/lavrov-1602307795.html

Лавров сфотографировался в маске с надписью FCKNG QRNTN

Лавров сфотографировался в маске с надписью FCKNG QRNTN

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сфотографировался в маске с шутливой надписью FCKNG QRNTN, которую накануне ему подарили журналисты. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T13:49

2021-03-22T13:49

2021-03-22T14:22

ван и (политик)

сергей лавров

мид кнр

дмитрий киселев

гуйлинь

южная корея

китай

в мире

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ГУЙЛИНЬ, 22 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сфотографировался в маске с шутливой надписью FCKNG QRNTN, которую накануне ему подарили журналисты.Кадры сделаны при посещении главой МИД округа Гуйлинь во время визита в Китай. Сегодня Лавров встретился со своим коллегой Ван И, завтра переговоры продолжатся, а потом российский министр отправится в Южную Корею.Журналист Дмитрий Киселев высоко оценил юмор Лаврова."Сергей Лавров — просто красавец! Надпись на маске ~ "К черту карантин!" Министр страны, контролирующей ковид уж точно лучше Запада, шлет привет всем тем, кто учил Россию. Привейтесь лучше Sputnik V, а не страдайте от своей полиции, поглаживающей вас дубинами и поливающей брандспойтами... Фото @rian_ru. Фотографу — премию", — написал он в Telegram.

https://ria.ru/20210304/lavrov-1599901855.html

гуйлинь

южная корея

китай

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2021

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ван и (политик), сергей лавров, мид кнр, дмитрий киселев, гуйлинь, южная корея, китай, в мире