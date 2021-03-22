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Лавров сфотографировался в маске с надписью FCKNG QRNTN
Лавров сфотографировался в маске с надписью FCKNG QRNTN
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сфотографировался в маске с шутливой надписью FCKNG QRNTN, которую накануне ему подарили журналисты. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T13:49
2021-03-22T14:22
ван и (политик)
сергей лавров
мид кнр
дмитрий киселев
гуйлинь
южная корея
китай
в мире
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ГУЙЛИНЬ, 22 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сфотографировался в маске с шутливой надписью FCKNG QRNTN, которую накануне ему подарили журналисты.Кадры сделаны при посещении главой МИД округа Гуйлинь во время визита в Китай. Сегодня Лавров встретился со своим коллегой Ван И, завтра переговоры продолжатся, а потом российский министр отправится в Южную Корею.Журналист Дмитрий Киселев высоко оценил юмор Лаврова."Сергей Лавров — просто красавец! Надпись на маске ~ "К черту карантин!" Министр страны, контролирующей ковид уж точно лучше Запада, шлет привет всем тем, кто учил Россию. Привейтесь лучше Sputnik V, а не страдайте от своей полиции, поглаживающей вас дубинами и поливающей брандспойтами... Фото @rian_ru. Фотографу — премию", — написал он в Telegram.
https://ria.ru/20210304/lavrov-1599901855.html
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ван и (политик), сергей лавров, мид кнр, дмитрий киселев, гуйлинь, южная корея, китай, в мире

Лавров сфотографировался в маске с надписью FCKNG QRNTN

13:49 22.03.2021 (обновлено: 14:22 22.03.2021)
 
© РИА НовостиМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Китай
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ГУЙЛИНЬ, 22 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сфотографировался в маске с шутливой надписью FCKNG QRNTN, которую накануне ему подарили журналисты.
Кадры сделаны при посещении главой МИД округа Гуйлинь во время визита в Китай.
 
Сегодня Лавров встретился со своим коллегой Ван И, завтра переговоры продолжатся, а потом российский министр отправится в Южную Корею.
Журналист Дмитрий Киселев высоко оценил юмор Лаврова.
"Сергей Лавров — просто красавец! Надпись на маске ~ "К черту карантин!" Министр страны, контролирующей ковид уж точно лучше Запада, шлет привет всем тем, кто учил Россию. Привейтесь лучше Sputnik V, а не страдайте от своей полиции, поглаживающей вас дубинами и поливающей брандспойтами... Фото @rian_ru. Фотографу — премию", — написал он в Telegram.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на пресс-конференции в Москве по итогам 2015 года - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 13:10
Захарова рассказала, какой Лавров в работе и в жизни
 
Ван И (политик)Сергей ЛавровМИД КНРДмитрий КиселевГуйлиньЮжная КореяКитайВ мире
 
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