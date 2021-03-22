https://ria.ru/20210322/lavrov-1602289637.html

Лавров считает уход от доллара способом снизить риск санкций

Лавров считает уход от доллара способом снизить риск санкций

Санкционные риски со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, заявил глава российского МИД Сергей... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:35

2021-03-22T12:35

2021-03-22T12:35

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сергей лавров

китай

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Санкционные риски со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.Он подчеркнул, что России и Китаю необходимо укреплять самостоятельность."Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики", — отметил Лавров.По его словам, жизнь заставляет Россию и Китай выстраивать линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от "причуд западных партнеров". Но, уверен он, исторический процесс "все равно возьмет свое"."Санкции ни к чему хорошему не приводят"По мнению главы российского МИД, главным инструментом Запада на международной арене стали санкции, а классическую дипломатию западные страны, по большому счету, разучились применять."Дипломатия — это отношения между людьми, это умение слушать друг друга, слышать друг друга и умение находить баланс интересов", — пояснил Лавров, подчеркнув, что это именно те ценности, которые продвигают в дипломатии и Россия, и Китай.А когда разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов и от партнера ждут исключительно "признания своих ошибок" и согласия на выдвигаемые требования, — это не дипломатия, продолжил министр.По словам Лаврова, новая администрация США в санкционной политике идет по пути предшественников."Это манеры, которые, к сожалению, укоренились в США. Началось это еще с администрации Барака Обамы, продолжилось в рамках четырех лет, когда президент Дональд Трамп руководил Белым домом. Сейчас мы наблюдаем те же инстинкты, проявляемые уже новой администрацией США", — сказал он.При этом на примере Евросоюза видно, что санкции ни к чему хорошему не приводят, считает глава МИД.Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и Китаю — "просто неумно", заключил Лавров. Мнение политологаВысказывание Лаврова о необходимости уходить от доллара прокомментировал заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.Он отметил, что отказ от американской валюты — это одна из вершин достижения экономической самодостаточности как России, так и ее партнеров.По мнению Суздальцева, рубль в конечном счете станет не только широко конвертируемой валютой, но и резервной. Это позволит России выйти на новый уровень отношений с партнерами и не зависеть от решений Соединенных Штатов, уверен эксперт.В конце февраля Россия поменяла валютную структуру Фонда национального благосостояния: в нее включили японскую йену и китайский юань, доля долларов и евро снизилась с 45 до 35 процентов, а доля фунта стерлингов осталась на уровне 10 процентов.

https://ria.ru/20210311/dollar-1600702832.html

https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/dollar-1598886067.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/rubl-1600530759.html

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россия, сергей лавров, китай, сша, в мире, экономика, политика