https://ria.ru/20210322/lavrov-1602289637.html
Лавров считает уход от доллара способом снизить риск санкций
Лавров считает уход от доллара способом снизить риск санкций
Санкционные риски со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, заявил глава российского МИД Сергей... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:35
2021-03-22T12:35
2021-03-22T12:35
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Санкционные риски со стороны США нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.Он подчеркнул, что России и Китаю необходимо укреплять самостоятельность."Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики", — отметил Лавров.По его словам, жизнь заставляет Россию и Китай выстраивать линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от "причуд западных партнеров". Но, уверен он, исторический процесс "все равно возьмет свое"."Санкции ни к чему хорошему не приводят"По мнению главы российского МИД, главным инструментом Запада на международной арене стали санкции, а классическую дипломатию западные страны, по большому счету, разучились применять."Дипломатия — это отношения между людьми, это умение слушать друг друга, слышать друг друга и умение находить баланс интересов", — пояснил Лавров, подчеркнув, что это именно те ценности, которые продвигают в дипломатии и Россия, и Китай.А когда разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов и от партнера ждут исключительно "признания своих ошибок" и согласия на выдвигаемые требования, — это не дипломатия, продолжил министр.По словам Лаврова, новая администрация США в санкционной политике идет по пути предшественников."Это манеры, которые, к сожалению, укоренились в США. Началось это еще с администрации Барака Обамы, продолжилось в рамках четырех лет, когда президент Дональд Трамп руководил Белым домом. Сейчас мы наблюдаем те же инстинкты, проявляемые уже новой администрацией США", — сказал он.При этом на примере Евросоюза видно, что санкции ни к чему хорошему не приводят, считает глава МИД.Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и Китаю — "просто неумно", заключил Лавров. Мнение политологаВысказывание Лаврова о необходимости уходить от доллара прокомментировал заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.Он отметил, что отказ от американской валюты — это одна из вершин достижения экономической самодостаточности как России, так и ее партнеров.По мнению Суздальцева, рубль в конечном счете станет не только широко конвертируемой валютой, но и резервной. Это позволит России выйти на новый уровень отношений с партнерами и не зависеть от решений Соединенных Штатов, уверен эксперт.В конце февраля Россия поменяла валютную структуру Фонда национального благосостояния: в нее включили японскую йену и китайский юань, доля долларов и евро снизилась с 45 до 35 процентов, а доля фунта стерлингов осталась на уровне 10 процентов.
https://ria.ru/20210311/dollar-1600702832.html
https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/dollar-1598886067.html
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россия, сергей лавров, китай, сша, в мире, экономика, политика
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Санкционные риски со стороны США
нужно снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, заявил глава российского МИД Сергей Лавров
в интервью
китайским СМИ.
"Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем".
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Он подчеркнул, что России и Китаю
необходимо укреплять самостоятельность.
"Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и Российской Федерации
, и Китайской Народной Республики", — отметил Лавров.
По его словам, жизнь заставляет Россию и Китай выстраивать линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от "причуд западных партнеров".
"Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится "на неправильной стороне истории", — считает Лавров.
Но, уверен он, исторический процесс "все равно возьмет свое".
"Санкции ни к чему хорошему не приводят"
По мнению главы российского МИД, главным инструментом Запада на международной арене стали санкции, а классическую дипломатию западные страны, по большому счету, разучились применять.
"Дипломатия — это отношения между людьми, это умение слушать друг друга, слышать друг друга и умение находить баланс интересов", — пояснил Лавров, подчеркнув, что это именно те ценности, которые продвигают в дипломатии и Россия, и Китай.
А когда разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов и от партнера ждут исключительно "признания своих ошибок" и согласия на выдвигаемые требования, — это не дипломатия, продолжил министр.
"Как только наши западные партнеры, которые такими методами пользуются, встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям", — сказал он.
По словам Лаврова, новая администрация США в санкционной политике идет по пути предшественников.
"Это манеры, которые, к сожалению, укоренились в США. Началось это еще с администрации Барака Обамы
, продолжилось в рамках четырех лет, когда президент Дональд Трамп
руководил Белым домом. Сейчас мы наблюдаем те же инстинкты, проявляемые уже новой администрацией США", — сказал он.
При этом на примере Евросоюза
видно, что санкции ни к чему хорошему не приводят, считает глава МИД.
"Он пошел по той же дорожке, объявил санкции против Российской Федерации под вымышленным предлогом, обвиняя нас в том, что никто никогда не доказал и даже единого факта нам не предъявил. <…> Вы слышите, как европейский бизнес высказывает недовольство тем, что он несет убытки, а тем временем его нишу на российском рынке занимают другие страны, которые руководствуются своими национальными интересами, интересами развития своей экономики, поддержки бизнеса, а не логикой наказания кого-то за что-то", — сказал он.
Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и Китаю — "просто неумно", заключил Лавров.
Мнение политолога
Высказывание Лаврова о необходимости уходить от доллара прокомментировал заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев
.
Он отметил, что отказ от американской валюты — это одна из вершин достижения экономической самодостаточности как России, так и ее партнеров.
"Если мы говорим об уходе, допустим, от доллара, значит, мы должны прийти к какой-то другой конвертируемой валюте, которую можно резервировать, то есть резервной валюте", — пояснил он в беседе с RT
.
По мнению Суздальцева, рубль в конечном счете станет не только широко конвертируемой валютой, но и резервной. Это позволит России выйти на новый уровень отношений с партнерами и не зависеть от решений Соединенных Штатов, уверен эксперт.
В конце февраля Россия поменяла валютную структуру Фонда национального благосостояния: в нее включили японскую йену и китайский юань, доля долларов и евро снизилась с 45 до 35 процентов, а доля фунта стерлингов осталась на уровне 10 процентов.