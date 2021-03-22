https://ria.ru/20210322/lavrov-1602249224.html

Лавров прибыл с визитом в Китай

Лавров прибыл с визитом в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в китайский Гуйлинь. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T07:15

2021-03-22T07:15

2021-03-22T07:15

россия

ван и (политик)

сергей лавров

гуйлинь

южная корея

китай

в мире

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ГУЙЛИНЬ (Китай), 22 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в китайский Гуйлинь.Во вторник запланированы его переговоры с главой китайского внешнеполитического ведомства Ван И. Ожидается, что министры обсудят стратегическое взаимодействие двух стран и организацию контактов на высшем и высоком уровнях. В российском МИД в преддверии визита Лаврова сообщили, что помимо обсуждения двусторонних вопросов, министры рассмотрят "ряд аспектов координации действий двух стран в условиях пандемии, пути преодоления трудностей, вызванных ограничениями, введёнными для борьбы с распространением инфекции".После Китая Лавров отправится на переговоры в Южную Корею.Лавров посещает в Китае один из самых живописных городов страны - Гуйлинь, который находится в юго-западной части горной системы Наньлин. Для этой части Китая характеры карстовые пейзажи, которые являются главными туристическими достопримечательностями. Весь город Гуйлинь находится под охраной государства как национальный парк. Кроме гор, город знаменит лесами коричника - вечнозелёного дерева, который достигает в высоту 15 метров.

https://ria.ru/20210322/kitay-1602243375.html

россия

гуйлинь

южная корея

китай

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россия, ван и (политик), сергей лавров, гуйлинь, южная корея, китай, в мире