https://ria.ru/20210322/lavrov-1602244161.html

Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай

Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай

Россия и Китай продвигают на мировой арене объединительную повестку, тогда как США навязывают всем свою волю и требования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T01:42

2021-03-22T01:42

2021-03-22T01:42

россия

сергей лавров

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия и Китай продвигают на мировой арене объединительную повестку, тогда как США навязывают всем свою волю и требования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По его оценке, объективным тенденциям становления подлинно многополярного, демократичного мира пытаются помешать некоторые западные государства во главе с США, которые "хотят любой ценой сохранить свое доминирование в глобальной экономике и международной политике, навязать всем и вся повсюду свою волю и требования"."Россия с КНР в ответ продвигают конструктивную, объединительную повестку дня. Мы заинтересованы в том, чтобы международная архитектура была справедливой, демократичной, обеспечивала устойчивость и опиралась на широкое взаимодействие государств и их интеграционных объединений, как мы и делаем с китайскими друзьями, развивая интеграционные процессы в Евразии", - заявил Лавров.

https://ria.ru/20210322/kitay-1602243375.html

россия

китай

сша

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россия, сергей лавров, китай, сша, в мире