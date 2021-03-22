https://ria.ru/20210322/lavina-1602382792.html

В Мурманской области туристы попали под лавину

В Мурманской области туристы попали под лавину

Туристическая группа попала под обрушение снежного карниза на необорудованном туристическом маршруте в Мурманской области, по предварительным данным, есть... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T19:21

2021-03-22T19:21

2021-03-22T20:12

сход лавины в хибинах

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мурманская область

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МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Туристическая группа попала под обрушение снежного карниза на необорудованном туристическом маршруте в Мурманской области, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в региональном СУСК.Как уточнили в ведомстве, на место выдвинулись следователь и криминалисты СК России. "Среди пострадавших могут быть несовершеннолетние", - добавили в СК.Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе наличие нарушений в части оказания услуг и проведения мероприятий с несовершеннолетними.

https://ria.ru/20210321/lavina-1602232116.html

россия

мурманская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины в хибинах, россия, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область