https://ria.ru/20210322/lavina-1602382792.html
В Мурманской области туристы попали под лавину
В Мурманской области туристы попали под лавину
Туристическая группа попала под обрушение снежного карниза на необорудованном туристическом маршруте в Мурманской области, по предварительным данным, есть... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:21
2021-03-22T19:21
2021-03-22T20:12
сход лавины в хибинах
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мурманская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602409857_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_1885359511259402c5bd4916945ab177.jpg
МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Туристическая группа попала под обрушение снежного карниза на необорудованном туристическом маршруте в Мурманской области, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в региональном СУСК.Как уточнили в ведомстве, на место выдвинулись следователь и криминалисты СК России. "Среди пострадавших могут быть несовершеннолетние", - добавили в СК.Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе наличие нарушений в части оказания услуг и проведения мероприятий с несовершеннолетними.
https://ria.ru/20210321/lavina-1602232116.html
россия
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602409857_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_d889400ff2f00ab7e0c086ff3c535df5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сход лавины в хибинах, россия, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область