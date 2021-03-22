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В Мурманской области туристы попали под лавину
В Мурманской области туристы попали под лавину
Туристическая группа попала под обрушение снежного карниза на необорудованном туристическом маршруте в Мурманской области, по предварительным данным, есть... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:21
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сход лавины в хибинах
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мурманская область
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МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Туристическая группа попала под обрушение снежного карниза на необорудованном туристическом маршруте в Мурманской области, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в региональном СУСК.Как уточнили в ведомстве, на место выдвинулись следователь и криминалисты СК России. "Среди пострадавших могут быть несовершеннолетние", - добавили в СК.Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе наличие нарушений в части оказания услуг и проведения мероприятий с несовершеннолетними.
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сход лавины в хибинах, россия, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область

В Мурманской области туристы попали под лавину

19:21 22.03.2021 (обновлено: 20:12 22.03.2021)
 
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МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Туристическая группа попала под обрушение снежного карниза на необорудованном туристическом маршруте в Мурманской области, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в региональном СУСК.

"В следственное управление СКР по Мурманской области поступила информация о том, что в районе станции Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза. По предварительной информации, в результате произошедшего имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.

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Как уточнили в ведомстве, на место выдвинулись следователь и криминалисты СК России. "Среди пострадавших могут быть несовершеннолетние", - добавили в СК.
Проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе наличие нарушений в части оказания услуг и проведения мероприятий с несовершеннолетними.
 
Сход лавины в ХибинахРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Мурманская область
 
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