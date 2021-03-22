https://ria.ru/20210322/lamborgini-1602358368.html
Lamborghini отзывает 15 спорткаров Aventador в России
Lamborghini отзывает 15 спорткаров Aventador в России
Lamborghini отзывает 15 автомобилей Aventador SVJ Coupe в России из-за возможного открытия капота при высокой скорости, сообщается на сайте Росстандарта. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:16
2021-03-22T17:16
2021-03-22T17:16
россия
авто
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Lamborghini отзывает 15 автомобилей Aventador SVJ Coupe в России из-за возможного открытия капота при высокой скорости, сообщается на сайте Росстандарта."Это может повысить вероятность того, что в комбинации с такими факторами, как высокая скорость при сильном вертикальном и продольном ускорении, сила ветра будет достаточна для случайного подхватывания воздушным потоком капота и его открытия и даже полного отрыва от автомобиля, что может создать опасную ситуацию на дороге и увеличить риск ДТП с участием следующих за автомобилем транспортных средств", - поясняется в сообщении.На всех транспортных средствах, на которые распространяется действие мероприятия, будут заменены болты крепления петель капота, также указывает Росстандарт.
https://ria.ru/20210322/nissan-1602329883.html
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россия, авто, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)