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Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс рубля в понедельник днём несколько усиливает снижение против основных резервных валют, а евро уже тестирует уровень 89 рублей, на фоне удешевления нефти,... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:30
2021-03-22T16:30
2021-03-22T16:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
цены на нефть
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Курс рубля в понедельник днём несколько усиливает снижение против основных резервных валют, а евро уже тестирует уровень 89 рублей, на фоне удешевления нефти, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.03 мск повышается на 50 копеек, до 74,61 рубля, курс евро – на 70 копеек, до уровня 88,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Несколькими минутами ранее евро поднимался до 89,01 рубля – максимума с 5 марта.Стоимость нефти марки Brent сползает на 0,3%, достигая 64,3 доллара за баррель.
https://radiosputnik.ria.ru/20210321/ekonomika-1602179519.html
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динамика курсов валют, цены на нефть, московская биржа, brent, экономика