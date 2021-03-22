https://ria.ru/20210322/kurs-1602347568.html

Курс евро поднялся до 89 рублей

Курс евро поднялся до 89 рублей

Курс рубля в понедельник днём несколько усиливает снижение против основных резервных валют, а евро уже тестирует уровень 89 рублей, на фоне удешевления нефти,... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:30

2021-03-22T16:30

2021-03-22T16:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

цены на нефть

московская биржа

brent

экономика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Курс рубля в понедельник днём несколько усиливает снижение против основных резервных валют, а евро уже тестирует уровень 89 рублей, на фоне удешевления нефти, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 16.03 мск повышается на 50 копеек, до 74,61 рубля, курс евро – на 70 копеек, до уровня 88,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Несколькими минутами ранее евро поднимался до 89,01 рубля – максимума с 5 марта.Стоимость нефти марки Brent сползает на 0,3%, достигая 64,3 доллара за баррель.

https://radiosputnik.ria.ru/20210321/ekonomika-1602179519.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, цены на нефть, московская биржа, brent, экономика