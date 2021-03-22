https://ria.ru/20210322/kosovo-1602390816.html

И.о. "президента" Косово стал депутат радикального движения

И.о. "президента" Косово стал депутат радикального движения

Депутат радикального движения "Самоопределение" Глаук Конюфца избран "председателем парламента" и исполняющим обязанности "президента" самопровозглашенной... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T20:03

2021-03-22T20:03

2021-03-22T20:10

альбин курти

хашим тачи

нато

косово

приштина

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БЕЛГРАД, 22 мар - РИА Новости. Депутат радикального движения "Самоопределение" Глаук Конюфца избран "председателем парламента" и исполняющим обязанности "президента" самопровозглашенной республики Косово.Депутаты косовского "заксобрания" избрали в понедельник большинством в 69 из 120 голосов активного члена "Самоопределения" Конюфца председателем. Политик известен тем, что в августе 2016 года, будучи главой депутатской группы косовоалбанских радикалов, неоднократно срывал заседания "парламента", распыляя в зале слезоточивый газ в ходе обсуждения определения границы с Черногорией. Так как бывший "президент" Косово Хашим Тачи подал в отставку, находясь под судом за военные преступления в Гааге, новому спикеру предстоит исполнять и его обязанности.Новоизбранный глава заксобрания заявил, что не исключает возможности избрания парламентариями лидера "Самоопределения" Альбина Курти новым косовским "премьером" уже в понедельник.По итогам прошедших 14 февраля досрочных парламентских выборов в Косово 58 из 120 мандатов получило радикальное движение экс-премьера Курти. "Самоопределение" выступает за создание принципиальной платформы по переговорам Приштины и Белграда под эгидой ЕС, ограничения в отношении центральной Сербии в торговле, верховенство закона, борьбу с коррупцией в крае и создание рабочих мест для молодежи. По предварительным расчетам, движение получит 55 мест в косовском заксобрании.Косовский однопалатный "парламент" составляют 120 депутатов, при этом 10 мандатов зарезервировано для сербов, крупнейшая их партия – "Сербский список" – получила все 10 отведенных по квоте мандатов, еще 10 достались представителям других нацменьшинств.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

https://ria.ru/20201215/posrednichestvo-1589393767.html

https://ria.ru/20210317/kosovo-1601604299.html

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альбин курти, хашим тачи, нато, косово, приштина, в мире