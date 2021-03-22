https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602282554.html

Врач оценил влияние торговли животными в Китае на распространение COVID

Врач оценил влияние торговли животными в Китае на распространение COVID

Торговля дикими животными в Китае могла способствовать распространению коронавируса, однако утверждать, что это единственная причина, нельзя, такую позицию в... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T11:58

2021-03-22T11:58

2021-03-22T11:58

распространение коронавируса

сергей вознесенский

коронавирус covid-19

рудн

китай

ухань

в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Торговля дикими животными в Китае могла способствовать распространению коронавируса, однако утверждать, что это единственная причина, нельзя, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследовавшие источник распространения COVID-19 в китайском Ухане, предположили, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае, об этом сообщило агентство Блумберг."Очень многие вирусы, они преодолевают так называемый биологический барьер. То есть, они сначала свойственны для одних биологических видов, потом переходят к другим биологическим. С вирусами гриппа такое происходит регулярно. Коронавирусы существуют у кошек, существуют коронавирусы других млекопитающих, летучих мышей", - прокомментировал сообщение Вознесенский.Преодоление такого барьера, по словам эксперта, будет происходить более быстрыми темпами, если контакт человека и других биологических видов будет близким."Поэтому да, можно сказать, что это была одна из причин. Но тем не менее, нельзя говорить о том, что это только благодаря тому, что была торговля дикими животными, произошел вот этот переход от одного вида к другому биологическому виду. Способствовать это могло. Только способствовать", - отметил Вознесенский.

https://ria.ru/20210311/pandemiya-1600645817.html

китай

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сергей вознесенский, коронавирус covid-19, рудн, китай, ухань, в мире