https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602282554.html
Врач оценил влияние торговли животными в Китае на распространение COVID
Врач оценил влияние торговли животными в Китае на распространение COVID
Торговля дикими животными в Китае могла способствовать распространению коронавируса, однако утверждать, что это единственная причина, нельзя, такую позицию в... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:58
2021-03-22T11:58
2021-03-22T11:58
распространение коронавируса
сергей вознесенский
коронавирус covid-19
рудн
китай
ухань
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596855022_0:270:3000:1958_1920x0_80_0_0_76e9d1e72848eb64087605ffbec6ac1d.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Торговля дикими животными в Китае могла способствовать распространению коронавируса, однако утверждать, что это единственная причина, нельзя, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследовавшие источник распространения COVID-19 в китайском Ухане, предположили, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае, об этом сообщило агентство Блумберг."Очень многие вирусы, они преодолевают так называемый биологический барьер. То есть, они сначала свойственны для одних биологических видов, потом переходят к другим биологическим. С вирусами гриппа такое происходит регулярно. Коронавирусы существуют у кошек, существуют коронавирусы других млекопитающих, летучих мышей", - прокомментировал сообщение Вознесенский.Преодоление такого барьера, по словам эксперта, будет происходить более быстрыми темпами, если контакт человека и других биологических видов будет близким."Поэтому да, можно сказать, что это была одна из причин. Но тем не менее, нельзя говорить о том, что это только благодаря тому, что была торговля дикими животными, произошел вот этот переход от одного вида к другому биологическому виду. Способствовать это могло. Только способствовать", - отметил Вознесенский.
https://ria.ru/20210311/pandemiya-1600645817.html
китай
ухань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596855022_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_45f87010330475dc605ec3411c7af4c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей вознесенский, коронавирус covid-19, рудн, китай, ухань, в мире
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Торговля дикими животными в Китае
могла способствовать распространению коронавируса, однако утверждать, что это единственная причина, нельзя, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский
.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
), расследовавшие источник распространения COVID-19 в китайском Ухане
, предположили, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными
в Китае, об этом сообщило агентство Блумберг.
"Очень многие вирусы, они преодолевают так называемый биологический барьер. То есть, они сначала свойственны для одних биологических видов, потом переходят к другим биологическим. С вирусами гриппа такое происходит регулярно. Коронавирусы существуют у кошек, существуют коронавирусы других млекопитающих, летучих мышей", - прокомментировал сообщение Вознесенский.
Преодоление такого барьера, по словам эксперта, будет происходить более быстрыми темпами, если контакт человека и других биологических видов будет близким.
"Поэтому да, можно сказать, что это была одна из причин. Но тем не менее, нельзя говорить о том, что это только благодаря тому, что была торговля дикими животными, произошел вот этот переход от одного вида к другому биологическому виду. Способствовать это могло. Только способствовать", - отметил Вознесенский.