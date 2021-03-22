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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602282554.html
Врач оценил влияние торговли животными в Китае на распространение COVID
Врач оценил влияние торговли животными в Китае на распространение COVID
Торговля дикими животными в Китае могла способствовать распространению коронавируса, однако утверждать, что это единственная причина, нельзя, такую позицию в... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:58
2021-03-22T11:58
распространение коронавируса
сергей вознесенский
коронавирус covid-19
рудн
китай
ухань
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Торговля дикими животными в Китае могла способствовать распространению коронавируса, однако утверждать, что это единственная причина, нельзя, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследовавшие источник распространения COVID-19 в китайском Ухане, предположили, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае, об этом сообщило агентство Блумберг."Очень многие вирусы, они преодолевают так называемый биологический барьер. То есть, они сначала свойственны для одних биологических видов, потом переходят к другим биологическим. С вирусами гриппа такое происходит регулярно. Коронавирусы существуют у кошек, существуют коронавирусы других млекопитающих, летучих мышей", - прокомментировал сообщение Вознесенский.Преодоление такого барьера, по словам эксперта, будет происходить более быстрыми темпами, если контакт человека и других биологических видов будет близким."Поэтому да, можно сказать, что это была одна из причин. Но тем не менее, нельзя говорить о том, что это только благодаря тому, что была торговля дикими животными, произошел вот этот переход от одного вида к другому биологическому виду. Способствовать это могло. Только способствовать", - отметил Вознесенский.
https://ria.ru/20210311/pandemiya-1600645817.html
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сергей вознесенский, коронавирус covid-19, рудн, китай, ухань, в мире

Врач оценил влияние торговли животными в Китае на распространение COVID

11:58 22.03.2021
 
© AP Photo / Ng Han GuanЭксперты ВОЗ во время посещения центра болезней животных в китайском городе Ухане
Эксперты ВОЗ во время посещения центра болезней животных в китайском городе Ухане - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Торговля дикими животными в Китае могла способствовать распространению коронавируса, однако утверждать, что это единственная причина, нельзя, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследовавшие источник распространения COVID-19 в китайском Ухане, предположили, что причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае, об этом сообщило агентство Блумберг.
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"Очень многие вирусы, они преодолевают так называемый биологический барьер. То есть, они сначала свойственны для одних биологических видов, потом переходят к другим биологическим. С вирусами гриппа такое происходит регулярно. Коронавирусы существуют у кошек, существуют коронавирусы других млекопитающих, летучих мышей", - прокомментировал сообщение Вознесенский.
Преодоление такого барьера, по словам эксперта, будет происходить более быстрыми темпами, если контакт человека и других биологических видов будет близким.
"Поэтому да, можно сказать, что это была одна из причин. Но тем не менее, нельзя говорить о том, что это только благодаря тому, что была торговля дикими животными, произошел вот этот переход от одного вида к другому биологическому виду. Способствовать это могло. Только способствовать", - отметил Вознесенский.
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Распространение коронавирусаСергей ВознесенскийКоронавирус COVID-19РУДНКитайУханьВ мире
 
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