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В Москве выявили 1586 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1586 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:21
2021-03-22T11:21
2021-03-22T11:21
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в России зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 1586, 2. Санкт-Петербург – 865, 3. Московская область – 646", – говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области – три, Еврейской автономной области – два, Туве – один.
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россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество