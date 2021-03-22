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В России за сутки умер 361 пациент с COVID-19
В России за сутки умер 361 пациент с COVID-19
За сутки в России подтверждена 361 смерть с COVID-19, за все время пандемии в стране скончались 95 391 человек с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:19
2021-03-22T11:19
2021-03-22T11:19
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждена 361 смерть с COVID-19, за все время пандемии в стране скончались 95 391 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 361 смерть... За весь период по России умерло 95 391 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 56 человек, в Санкт-Петербурге – 35, в Подмосковье – 21.
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россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург