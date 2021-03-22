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В Японии выявили первый случай передачи COVID-19 от матери новорожденному
В Японии выявили первый случай передачи COVID-19 от матери новорожденному
Первый случай возможной передачи коронавируса от матери к новорожденному ребенку зарегистрирован в Японии, сообщил в понедельник телеканал NHK. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T06:36
2021-03-22T06:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
япония
в мире
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ТОКИО, 22 мар - РИА Новости. Первый случай возможной передачи коронавируса от матери к новорожденному ребенку зарегистрирован в Японии, сообщил в понедельник телеканал NHK.По данным исследователей Японской педиатрической ассоциации, вирус был выявлен у младенца с помощью теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) сразу после его рождения, однако проблем со здоровьем у него нет.Всего в ходе исследования были получены данные 1124 медучреждений Японии, из которых в 31 больнице к концу августа 2020 года родились 52 ребенка у матерей, инфицированных коронавирусом. Только у одного из этих младенцев тест ПЦР дал положительный результат.Небольшой процент таких случаев передачи вируса от матери новорожденному отмечен и в других странах. Телеканал NHK приводит мнение одного из японских экспертов о том, что поскольку такая возможность низка и симптомы незначительны, повода для беспокойства нет. Это лишь означает, что такое возможно и в Японии, и следует принимать достаточные меры для предосторожности беременным женщинам.
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коронавирус covid-19, япония, в мире

В Японии выявили первый случай передачи COVID-19 от матери новорожденному

06:36 22.03.2021
 
© Depositphotos / evgenyatamanНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Depositphotos / evgenyataman
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 мар - РИА Новости. Первый случай возможной передачи коронавируса от матери к новорожденному ребенку зарегистрирован в Японии, сообщил в понедельник телеканал NHK.
По данным исследователей Японской педиатрической ассоциации, вирус был выявлен у младенца с помощью теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) сразу после его рождения, однако проблем со здоровьем у него нет.
Всего в ходе исследования были получены данные 1124 медучреждений Японии, из которых в 31 больнице к концу августа 2020 года родились 52 ребенка у матерей, инфицированных коронавирусом. Только у одного из этих младенцев тест ПЦР дал положительный результат.
Небольшой процент таких случаев передачи вируса от матери новорожденному отмечен и в других странах. Телеканал NHK приводит мнение одного из японских экспертов о том, что поскольку такая возможность низка и симптомы незначительны, повода для беспокойства нет. Это лишь означает, что такое возможно и в Японии, и следует принимать достаточные меры для предосторожности беременным женщинам.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияВ мире
 
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