https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602248072.html

В Японии выявили первый случай передачи COVID-19 от матери новорожденному

В Японии выявили первый случай передачи COVID-19 от матери новорожденному

Первый случай возможной передачи коронавируса от матери к новорожденному ребенку зарегистрирован в Японии, сообщил в понедельник телеканал NHK. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T06:36

2021-03-22T06:36

2021-03-22T06:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

япония

в мире

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ТОКИО, 22 мар - РИА Новости. Первый случай возможной передачи коронавируса от матери к новорожденному ребенку зарегистрирован в Японии, сообщил в понедельник телеканал NHK.По данным исследователей Японской педиатрической ассоциации, вирус был выявлен у младенца с помощью теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) сразу после его рождения, однако проблем со здоровьем у него нет.Всего в ходе исследования были получены данные 1124 медучреждений Японии, из которых в 31 больнице к концу августа 2020 года родились 52 ребенка у матерей, инфицированных коронавирусом. Только у одного из этих младенцев тест ПЦР дал положительный результат.Небольшой процент таких случаев передачи вируса от матери новорожденному отмечен и в других странах. Телеканал NHK приводит мнение одного из японских экспертов о том, что поскольку такая возможность низка и симптомы незначительны, повода для беспокойства нет. Это лишь означает, что такое возможно и в Японии, и следует принимать достаточные меры для предосторожности беременным женщинам.

https://ria.ru/20210302/shtamm-1599654352.html

япония

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коронавирус covid-19, япония, в мире