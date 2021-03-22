Оториноларинголог рассказал, чем опасен COVID-19 для ЛОР-больных
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкАвтомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пациенты с патологией верхних дыхательных путей более восприимчивы к новой коронавирусной инфекции COVID-19, а пожилые люди, страдающие ЛОР-заболеваниями, находятся в особой, более опасной группе риска, так как с возрастом происходит ослабление защитных и компенсаторных процессов организма, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы, директор НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского Андрей Крюков.
"Безусловно, пациенты с патологией верхних дыхательных путей более восприимчивы к новой коронавирусной инфекции, так как входными воротами для нее является слизистая оболочка респираторного тракта. Ослабление местных защитных механизмов при патологии ЛОР-органов повышает риск заражения коронавирусом", - сказал Крюков, отвечая на вопрос, действительно ли люди с ЛОР-заболеваниями относятся к группе риска по коронавирусу.
Он подчеркнул, что пожилые люди, страдающие ЛОР-заболеваниями, находятся в особой, более опасной группе риска, так как с возрастом происходит ослабление защитных и компенсаторных процессов организма.
"У пожилых людей развитию или усугублению воспалительных изменений слизистой оболочки дыхательных путей в случае вирусной инфекции способствует снижение скорости мукоцилиарного транспорта (механизма очищения органов дыхания в котором участвуют клетки слизистой оболочки дыхательных путей и слизистый секрет – ред.). Тяжесть течения ЛОР-заболеваний у данной категории лиц обусловлена отягощенностью хроническими и прочими заболеваниями, а также высоким риском развития осложнений со стороны других органов и систем организма", - уточнил собеседник агентства.