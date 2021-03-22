Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602247793.html
Оториноларинголог рассказал, чем опасен COVID-19 для ЛОР-больных
Оториноларинголог рассказал, чем опасен COVID-19 для ЛОР-больных
Пациенты с патологией верхних дыхательных путей более восприимчивы к новой коронавирусной инфекции COVID-19, а пожилые люди, страдающие ЛОР-заболеваниями,... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T06:19
2021-03-22T06:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594830481_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_d526192d502c3eedfd42f50b546a0c5a.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пациенты с патологией верхних дыхательных путей более восприимчивы к новой коронавирусной инфекции COVID-19, а пожилые люди, страдающие ЛОР-заболеваниями, находятся в особой, более опасной группе риска, так как с возрастом происходит ослабление защитных и компенсаторных процессов организма, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы, директор НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского Андрей Крюков.Он подчеркнул, что пожилые люди, страдающие ЛОР-заболеваниями, находятся в особой, более опасной группе риска, так как с возрастом происходит ослабление защитных и компенсаторных процессов организма."У пожилых людей развитию или усугублению воспалительных изменений слизистой оболочки дыхательных путей в случае вирусной инфекции способствует снижение скорости мукоцилиарного транспорта (механизма очищения органов дыхания в котором участвуют клетки слизистой оболочки дыхательных путей и слизистый секрет – ред.). Тяжесть течения ЛОР-заболеваний у данной категории лиц обусловлена отягощенностью хроническими и прочими заболеваниями, а также высоким риском развития осложнений со стороны других органов и систем организма", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210320/protsenko-1602098079.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594830481_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_dd156a446b867d48fddbb26fc707bc75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Оториноларинголог рассказал, чем опасен COVID-19 для ЛОР-больных

06:19 22.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкАвтомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке
Автомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пациенты с патологией верхних дыхательных путей более восприимчивы к новой коронавирусной инфекции COVID-19, а пожилые люди, страдающие ЛОР-заболеваниями, находятся в особой, более опасной группе риска, так как с возрастом происходит ослабление защитных и компенсаторных процессов организма, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы, директор НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского Андрей Крюков.
"Безусловно, пациенты с патологией верхних дыхательных путей более восприимчивы к новой коронавирусной инфекции, так как входными воротами для нее является слизистая оболочка респираторного тракта. Ослабление местных защитных механизмов при патологии ЛОР-органов повышает риск заражения коронавирусом", - сказал Крюков, отвечая на вопрос, действительно ли люди с ЛОР-заболеваниями относятся к группе риска по коронавирусу.
Он подчеркнул, что пожилые люди, страдающие ЛОР-заболеваниями, находятся в особой, более опасной группе риска, так как с возрастом происходит ослабление защитных и компенсаторных процессов организма.
"У пожилых людей развитию или усугублению воспалительных изменений слизистой оболочки дыхательных путей в случае вирусной инфекции способствует снижение скорости мукоцилиарного транспорта (механизма очищения органов дыхания в котором участвуют клетки слизистой оболочки дыхательных путей и слизистый секрет – ред.). Тяжесть течения ЛОР-заболеваний у данной категории лиц обусловлена отягощенностью хроническими и прочими заболеваниями, а также высоким риском развития осложнений со стороны других органов и систем организма", - уточнил собеседник агентства.
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 10:07Распространение коронавируса
Проценко назвал самый сложный для него момент в борьбе с коронавирусом
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Песков не исключил указа Путина об утрате доверия в отношении Белозерцева
13:04В США отказались от проведения разговора Путина и Байдена
13:03Мурашко высоко оценил российскую систему контроля качества вакцин
12:58В МИД заявили о соревновании Европы за любовь администрации Байдена
12:51Санкции против России ставят под вопрос отношения с ЕС, заявили в МИД
12:51В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Байденом
12:49Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
12:47Компания LG свернет производство смартфонов
12:46Песков рассказал, брал ли Путин на отдых ядерный чемоданчик
12:44В Кремле ответили на вопрос о конституционной реформе в Белоруссии
12:43В Кремле уточнили, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге
12:39В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT
12:39В Липецкой области загорелся склад стройматериалов
12:38Известный итальянский певец захотел привиться "Спутником V"
12:38В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева
12:35Пензенскому губернатору грозит до 15 лет лишения свободы
12:34Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике COVID-19
12:31Читатели восточноевропейских СМИ высмеяли Байдена за слова о Путине
12:31Пензенского губернатора Белозерцева привезли в суд
12:30AstraZeneca сообщила о выводах независимой комиссии по вакцине
Лента новостейМолния