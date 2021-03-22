https://ria.ru/20210322/koronavirus-1602247793.html

Оториноларинголог рассказал, чем опасен COVID-19 для ЛОР-больных

Оториноларинголог рассказал, чем опасен COVID-19 для ЛОР-больных

Пациенты с патологией верхних дыхательных путей более восприимчивы к новой коронавирусной инфекции COVID-19, а пожилые люди, страдающие ЛОР-заболеваниями,... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T06:19

2021-03-22T06:19

2021-03-22T06:19

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пациенты с патологией верхних дыхательных путей более восприимчивы к новой коронавирусной инфекции COVID-19, а пожилые люди, страдающие ЛОР-заболеваниями, находятся в особой, более опасной группе риска, так как с возрастом происходит ослабление защитных и компенсаторных процессов организма, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы, директор НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского Андрей Крюков.Он подчеркнул, что пожилые люди, страдающие ЛОР-заболеваниями, находятся в особой, более опасной группе риска, так как с возрастом происходит ослабление защитных и компенсаторных процессов организма."У пожилых людей развитию или усугублению воспалительных изменений слизистой оболочки дыхательных путей в случае вирусной инфекции способствует снижение скорости мукоцилиарного транспорта (механизма очищения органов дыхания в котором участвуют клетки слизистой оболочки дыхательных путей и слизистый секрет – ред.). Тяжесть течения ЛОР-заболеваний у данной категории лиц обусловлена отягощенностью хроническими и прочими заболеваниями, а также высоким риском развития осложнений со стороны других органов и систем организма", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210320/protsenko-1602098079.html

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