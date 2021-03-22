Замминистра просвещения призвал отказаться от контрольных работ
14:08 22.03.2021 (обновлено: 14:18 22.03.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк во время пресс-конференции "Российский учитель – 2030: формирование личности и подготовка профессионала".
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Муниципальные и региональные контрольные работы в школах не дают эффективных результатов по оценке качества знаний и отвлекают детей от образовательного процесса, от них необходимо отказаться, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.
"Нам давно нужно уйти от системы школьных контрольных работ, муниципальных, региональных, которые сегодня только отвлекают детей от освоения образовательного процесса, но не дают эффективных результатов по оценке качества знаний", - заявил он в ходе парламентских слушания на тему "Человеческий потенциал России и стратегия "Образование — для всех".
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