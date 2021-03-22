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Замминистра просвещения призвал отказаться от контрольных работ
Замминистра просвещения призвал отказаться от контрольных работ
Муниципальные и региональные контрольные работы в школах не дают эффективных результатов по оценке качества знаний и отвлекают детей от образовательного... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:08
2021-03-22T14:18
социальный навигатор
сн_образование
россия
виктор басюк
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Муниципальные и региональные контрольные работы в школах не дают эффективных результатов по оценке качества знаний и отвлекают детей от образовательного процесса, от них необходимо отказаться, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что количество контрольных работ и проверок качества образования в школах должно быть ограничено, у школьников должно быть время на обучение.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, виктор басюк, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Замминистра просвещения призвал отказаться от контрольных работ

14:08 22.03.2021 (обновлено: 14:18 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк во время пресс-конференции "Российский учитель – 2030: формирование личности и подготовка профессионала".
Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк во время пресс-конференции Российский учитель – 2030: формирование личности и подготовка профессионала. - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Муниципальные и региональные контрольные работы в школах не дают эффективных результатов по оценке качества знаний и отвлекают детей от образовательного процесса, от них необходимо отказаться, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.

"Нам давно нужно уйти от системы школьных контрольных работ, муниципальных, региональных, которые сегодня только отвлекают детей от освоения образовательного процесса, но не дают эффективных результатов по оценке качества знаний", - заявил он в ходе парламентских слушания на тему "Человеческий потенциал России и стратегия "Образование — для всех".

Золотая медаль на церемонии вручения аттестатов в школе - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 10:47
Рособрнадзор объяснил "всплеск" выдачи медалей в школах
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что количество контрольных работ и проверок качества образования в школах должно быть ограничено, у школьников должно быть время на обучение.
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияВиктор БасюкАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
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