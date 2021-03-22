https://ria.ru/20210322/kontrolnaya-1602312798.html

Замминистра просвещения призвал отказаться от контрольных работ

Замминистра просвещения призвал отказаться от контрольных работ

Муниципальные и региональные контрольные работы в школах не дают эффективных результатов по оценке качества знаний и отвлекают детей от образовательного... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:08

2021-03-22T14:08

2021-03-22T14:18

социальный навигатор

сн_образование

россия

виктор басюк

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578004198_581:109:3072:1510_1920x0_80_0_0_339d43df92d49336b64696de0f69f009.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Муниципальные и региональные контрольные работы в школах не дают эффективных результатов по оценке качества знаний и отвлекают детей от образовательного процесса, от них необходимо отказаться, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что количество контрольных работ и проверок качества образования в школах должно быть ограничено, у школьников должно быть время на обучение.

https://ria.ru/20210316/medal-1601431478.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, виктор басюк, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество