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Шоубиз
https://ria.ru/20210322/klum-1602325753.html
Хайди Клум поразила поклонников селфи без макияжа
Хайди Клум поразила поклонников селфи без макияжа
Супермодель и телеведущая Хайди Клум разместила в Instagram селфи, на которых дурачится со своей 16-летней дочерью. При этом 47-летняя звезда подиумов и глянца... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:30
2021-03-22T15:30
шоу-бизнес
селфи
германия
берлин (город)
шоубиз
стиль жизни
хайди клум
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Супермодель и телеведущая Хайди Клум разместила в Instagram селфи, на которых дурачится со своей 16-летней дочерью. При этом 47-летняя звезда подиумов и глянца появилась на кадрах без макияжа, чем поразила поклонников.Хайди и ее дочь Лени, которая недавно тоже начала карьеру модели, фотографировались в машине. Обе распустили длинные светлые волосы, благодаря чему стали еще больше похожи друг на друга.Однако наибольшее внимание поклонников было приковано именно к Хайди Клум. В результате снимки набрали больше 224 тысяч лайков.В декабре прошлого года Лени дебютировала на модной неделе в Берлине, а затем вместе с матерью снялась для обложки Vogue Germany.В феврале Хайди Клум призналась, что очень гордится успехами дочери, а также рассказала, что Лени давно хотела стать моделью.
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шоу-бизнес, селфи, германия, берлин (город), стиль жизни, хайди клум

Хайди Клум поразила поклонников селфи без макияжа

15:30 22.03.2021
 
© AFP 2021 / Valerie Macon Модель Хайди Клум на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз
Модель Хайди Клум на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© AFP 2021 / Valerie Macon
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Супермодель и телеведущая Хайди Клум разместила в Instagram селфи, на которых дурачится со своей 16-летней дочерью. При этом 47-летняя звезда подиумов и глянца появилась на кадрах без макияжа, чем поразила поклонников.

"Без ретуши, без фильтров, все естественно", — написала Клум.

Хайди и ее дочь Лени, которая недавно тоже начала карьеру модели, фотографировались в машине. Обе распустили длинные светлые волосы, благодаря чему стали еще больше похожи друг на друга.
Однако наибольшее внимание поклонников было приковано именно к Хайди Клум. В результате снимки набрали больше 224 тысяч лайков.
В декабре прошлого года Лени дебютировала на модной неделе в Берлине, а затем вместе с матерью снялась для обложки Vogue Germany.
В феврале Хайди Клум призналась, что очень гордится успехами дочери, а также рассказала, что Лени давно хотела стать моделью.
Анна и Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 08:10Шоубиз
Вся в мать: чего добились дочери знаменитых актрис и супермоделей
 
ШоубизШоу-бизнесселфиГерманияБерлин (город)Стиль жизниХайди Клум
 
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