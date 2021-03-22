https://ria.ru/20210322/klum-1602325753.html

Хайди Клум поразила поклонников селфи без макияжа

Хайди Клум поразила поклонников селфи без макияжа

Супермодель и телеведущая Хайди Клум разместила в Instagram селфи, на которых дурачится со своей 16-летней дочерью. При этом 47-летняя звезда подиумов и глянца... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:30

2021-03-22T15:30

2021-03-22T15:30

шоу-бизнес

селфи

германия

берлин (город)

шоубиз

стиль жизни

хайди клум

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Супермодель и телеведущая Хайди Клум разместила в Instagram селфи, на которых дурачится со своей 16-летней дочерью. При этом 47-летняя звезда подиумов и глянца появилась на кадрах без макияжа, чем поразила поклонников.Хайди и ее дочь Лени, которая недавно тоже начала карьеру модели, фотографировались в машине. Обе распустили длинные светлые волосы, благодаря чему стали еще больше похожи друг на друга.Однако наибольшее внимание поклонников было приковано именно к Хайди Клум. В результате снимки набрали больше 224 тысяч лайков.В декабре прошлого года Лени дебютировала на модной неделе в Берлине, а затем вместе с матерью снялась для обложки Vogue Germany.В феврале Хайди Клум призналась, что очень гордится успехами дочери, а также рассказала, что Лени давно хотела стать моделью.

https://ria.ru/20210308/naslednitsy-1599737611.html

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, селфи, германия, берлин (город), стиль жизни, хайди клум