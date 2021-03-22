https://ria.ru/20210322/kitay-1602341362.html
Китай ввел ответные санкции против Евросоюза
Китай ввел ответные санкции против Евросоюза
Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций из ЕС в ответ на санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе,... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-22T16:06
2021-03-22T16:06
2021-03-23T03:05
синьцзян-уйгурский автономный район
мид кнр
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евросоюз
китай
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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций из ЕС в ответ на санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, следует из заявления МИД КНР.Ранее агентство Рейтер сообщило, что главы МИД ЕС согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".В заявлении отмечается, что этот шаг ЕС "основан ни на чем, как на лжи, дезинформации, игнорировании и искажении фактов".В китайском МИДе это назвали грубым вмешательство во внутренние дела Китая, нарушением международного права и основополагающих норм международных отношений. Кроме того, в заявлении МИД КНР говорится, что Евросоюз должен прекратить "читать нотации" Китаю о правах человека, иначе Пекин примет дальнейшие решительные меры."Китайская сторона настоятельно призывает ЕС осознать серьезность своих ошибочных действий, исправить свои ошибки, прекратить читать нотации другим о правах человека и вмешиваться во внутренние дела, прекратить жонглировать лицемерными двойными стандартами и не идти дальше по ошибочному пути все дальше, иначе китайская сторона примет дальнейшие решительные меры", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20210320/kitay-1602087868.html
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синьцзян-уйгурский автономный район, мид кнр, пекин, евросоюз, китай, в мире
ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Китай
вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций из ЕС в ответ на санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
, следует из заявления МИД КНР
.
Ранее агентство Рейтер
сообщило, что главы МИД ЕС согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".
"Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС за подрыв суверенитета и интересов Китая, а также умышленное распространение лжи и дезинформацию", - говорится в распространенном заявлении.
В заявлении отмечается, что этот шаг ЕС "основан ни на чем, как на лжи, дезинформации, игнорировании и искажении фактов".
В китайском МИДе это назвали грубым вмешательство во внутренние дела Китая, нарушением международного права и основополагающих норм международных отношений.
Кроме того, в заявлении МИД КНР говорится, что Евросоюз должен прекратить "читать нотации" Китаю о правах человека, иначе Пекин примет дальнейшие решительные меры.
"Китайская сторона настоятельно призывает ЕС осознать серьезность своих ошибочных действий, исправить свои ошибки, прекратить читать нотации другим о правах человека и вмешиваться во внутренние дела, прекратить жонглировать лицемерными двойными стандартами и не идти дальше по ошибочному пути все дальше, иначе китайская сторона примет дальнейшие решительные меры", - говорится в заявлении.