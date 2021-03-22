https://ria.ru/20210322/kitay-1602341362.html

Китай ввел ответные санкции против Евросоюза

Китай ввел ответные санкции против Евросоюза

Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций из ЕС в ответ на санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе,... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-22T16:06

2021-03-22T16:06

2021-03-23T03:05

синьцзян-уйгурский автономный район

мид кнр

пекин

евросоюз

китай

в мире

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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций из ЕС в ответ на санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, следует из заявления МИД КНР.Ранее агентство Рейтер сообщило, что главы МИД ЕС согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".В заявлении отмечается, что этот шаг ЕС "основан ни на чем, как на лжи, дезинформации, игнорировании и искажении фактов".В китайском МИДе это назвали грубым вмешательство во внутренние дела Китая, нарушением международного права и основополагающих норм международных отношений. Кроме того, в заявлении МИД КНР говорится, что Евросоюз должен прекратить "читать нотации" Китаю о правах человека, иначе Пекин примет дальнейшие решительные меры."Китайская сторона настоятельно призывает ЕС осознать серьезность своих ошибочных действий, исправить свои ошибки, прекратить читать нотации другим о правах человека и вмешиваться во внутренние дела, прекратить жонглировать лицемерными двойными стандартами и не идти дальше по ошибочному пути все дальше, иначе китайская сторона примет дальнейшие решительные меры", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210320/kitay-1602087868.html

https://ria.ru/20210302/doklad-1599565040.html

синьцзян-уйгурский автономный район

пекин

китай

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синьцзян-уйгурский автономный район, мид кнр, пекин, евросоюз, китай, в мире