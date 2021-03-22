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Китай ввел ответные санкции против Евросоюза
Китай ввел ответные санкции против Евросоюза
Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций из ЕС в ответ на санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе,... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-22T16:06
2021-03-23T03:05
синьцзян-уйгурский автономный район
мид кнр
пекин
евросоюз
китай
в мире
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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций из ЕС в ответ на санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, следует из заявления МИД КНР.Ранее агентство Рейтер сообщило, что главы МИД ЕС согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".В заявлении отмечается, что этот шаг ЕС "основан ни на чем, как на лжи, дезинформации, игнорировании и искажении фактов".В китайском МИДе это назвали грубым вмешательство во внутренние дела Китая, нарушением международного права и основополагающих норм международных отношений. Кроме того, в заявлении МИД КНР говорится, что Евросоюз должен прекратить "читать нотации" Китаю о правах человека, иначе Пекин примет дальнейшие решительные меры."Китайская сторона настоятельно призывает ЕС осознать серьезность своих ошибочных действий, исправить свои ошибки, прекратить читать нотации другим о правах человека и вмешиваться во внутренние дела, прекратить жонглировать лицемерными двойными стандартами и не идти дальше по ошибочному пути все дальше, иначе китайская сторона примет дальнейшие решительные меры", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20210320/kitay-1602087868.html
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синьцзян-уйгурский автономный район, мид кнр, пекин, евросоюз, китай, в мире

Китай ввел ответные санкции против Евросоюза

16:06 22.03.2021 (обновлено: 03:05 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций из ЕС в ответ на санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, следует из заявления МИД КНР.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что главы МИД ЕС согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".

"Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении 10 индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС за подрыв суверенитета и интересов Китая, а также умышленное распространение лжи и дезинформацию", - говорится в распространенном заявлении.

В заявлении отмечается, что этот шаг ЕС "основан ни на чем, как на лжи, дезинформации, игнорировании и искажении фактов".
В китайском МИДе это назвали грубым вмешательство во внутренние дела Китая, нарушением международного права и основополагающих норм международных отношений.
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Кроме того, в заявлении МИД КНР говорится, что Евросоюз должен прекратить "читать нотации" Китаю о правах человека, иначе Пекин примет дальнейшие решительные меры.
"Китайская сторона настоятельно призывает ЕС осознать серьезность своих ошибочных действий, исправить свои ошибки, прекратить читать нотации другим о правах человека и вмешиваться во внутренние дела, прекратить жонглировать лицемерными двойными стандартами и не идти дальше по ошибочному пути все дальше, иначе китайская сторона примет дальнейшие решительные меры", - говорится в заявлении.
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Синьцзян-Уйгурский автономный районМИД КНРПекинЕвросоюзКитайВ мире
 
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