https://ria.ru/20210322/kitay-1602243375.html

Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР

Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР

Россию и Китай связывает уникальная формула, закрепленная в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T01:32

2021-03-22T01:32

2021-03-22T01:32

россия

цзян цзэминь

сергей лавров

владимир путин

москва

китай

в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россию и Китай связывает уникальная формула, закрепленная в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем был подписан президентом России Владимиром Путиным и председателем Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминем в Москве 16 июля 2001 года.Он отметил также, что договор содержит обязательство уважать суверенитет, территориальную целостность друг друга, констатацию отсутствия территориальных претензий и решимость превратить границу между Российской Федерацией и КНР в границу вечного мира и дружбы."Это тоже очень необычная формулировка для официальных документов. Это говорит о том, что характер отношений действительно обладает уникальным качеством", - заявил министр иностранных дел РФ.

https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593486169.html

россия

москва

китай

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россия, цзян цзэминь, сергей лавров, владимир путин, москва, китай, в мире