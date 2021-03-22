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Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР
Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР
Россию и Китай связывает уникальная формула, закрепленная в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T01:32
2021-03-22T01:32
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цзян цзэминь
сергей лавров
владимир путин
москва
китай
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россию и Китай связывает уникальная формула, закрепленная в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем был подписан президентом России Владимиром Путиным и председателем Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминем в Москве 16 июля 2001 года.Он отметил также, что договор содержит обязательство уважать суверенитет, территориальную целостность друг друга, констатацию отсутствия территориальных претензий и решимость превратить границу между Российской Федерацией и КНР в границу вечного мира и дружбы."Это тоже очень необычная формулировка для официальных документов. Это говорит о том, что характер отношений действительно обладает уникальным качеством", - заявил министр иностранных дел РФ.
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россия, цзян цзэминь, сергей лавров, владимир путин, москва, китай, в мире

Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР

01:32 22.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россию и Китай связывает уникальная формула, закрепленная в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем был подписан президентом России Владимиром Путиным и председателем Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминем в Москве 16 июля 2001 года.
"Обязательства заключаются в том, чтобы передавать дружбу между нашими народами новым поколениям. Это уникальная правовая формула, которую я не видел больше нигде, кроме как в отношениях между Россией и Китаем", - заявил Лавров в интервью китайским СМИ.
Он отметил также, что договор содержит обязательство уважать суверенитет, территориальную целостность друг друга, констатацию отсутствия территориальных претензий и решимость превратить границу между Российской Федерацией и КНР в границу вечного мира и дружбы.
"Это тоже очень необычная формулировка для официальных документов. Это говорит о том, что характер отношений действительно обладает уникальным качеством", - заявил министр иностранных дел РФ.
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РоссияЦзян ЦзэминьСергей ЛавровВладимир ПутинМоскваКитайВ мире
 
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