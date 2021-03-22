https://ria.ru/20210322/kino-1602287563.html

Стало известно, когда выйдет сериал Германики о маньяке

Стало известно, когда выйдет сериал Германики о маньяке

Продюсер Александр Роднянский совместно с платформой КиноПоиск HD выпустят семь сериалов, первыми проектами станут "Мерзлая земля" Валерии Гай Германики и... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:40

2021-03-22T14:40

2021-03-22T14:41

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валерия гай германика (дудинская)

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франция

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Продюсер Александр Роднянский совместно с платформой КиноПоиск HD выпустят семь сериалов, первыми проектами станут "Мерзлая земля" Валерии Гай Германики и "Хэдшот" Владимира Битокова, которые выйдут в сети в 2022 году, сообщила пресс-служба платформы.Первыми совместными проектами станут сериал "Мерзлая земля" Гай Германики и "Хэдшот" Битокова. Также в стадии производства находится сериал о порноиндустрии в Восточной Европе Everybody’s Woman. Это проект Корнела Мундруцо и Каты Вебер, который сразу выйдет на английском языке.Сюжет "Мерзлой земли" основан на журналистском расследовании о серийном убийце из Хакасии "Дорога в Аскиз". Имена участников реальной истории и место действия будут изменены. В 2020 году проект был отобран для участия в главном европейском сериальном питчинге Series Mania во Франции. В том же году к проекту присоединился первый международный партнер - американская онлайн-платформа Topic."Хэдшот" - сериал о киберспорте и профессиональных геймерах. Главный герой - увлеченный онлайн-шутерами старшеклассник Денис. Он побеждает в виртуальных боях, но в реальности у него нет друзей, зато полно проблем в школе и дома. Все меняется, когда на помощь Денису приходит его дерзкий персонаж из видеоигр. Попав в мир большого киберспорта и прогеймеров, Денис впервые в жизни чувствует себя на своем месте.Сериалы "Мерзлая земля" и "Хэдшот" выйдут эксклюзивно на КиноПоиск HD в 2022 году.

https://ria.ru/20210318/kino-1601690926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, владимир битоков, кинопоиск, восточная европа, валерия гай германика (дудинская), александр роднянский, франция