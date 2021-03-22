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https://ria.ru/20210322/kino-1602287563.html
Стало известно, когда выйдет сериал Германики о маньяке
Стало известно, когда выйдет сериал Германики о маньяке
Продюсер Александр Роднянский совместно с платформой КиноПоиск HD выпустят семь сериалов, первыми проектами станут "Мерзлая земля" Валерии Гай Германики и... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:40
2021-03-22T14:41
культура
кино и сериалы
новости культуры
владимир битоков
кинопоиск
восточная европа
валерия гай германика (дудинская)
александр роднянский
франция
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Продюсер Александр Роднянский совместно с платформой КиноПоиск HD выпустят семь сериалов, первыми проектами станут "Мерзлая земля" Валерии Гай Германики и "Хэдшот" Владимира Битокова, которые выйдут в сети в 2022 году, сообщила пресс-служба платформы.Первыми совместными проектами станут сериал "Мерзлая земля" Гай Германики и "Хэдшот" Битокова. Также в стадии производства находится сериал о порноиндустрии в Восточной Европе Everybody’s Woman. Это проект Корнела Мундруцо и Каты Вебер, который сразу выйдет на английском языке.Сюжет "Мерзлой земли" основан на журналистском расследовании о серийном убийце из Хакасии "Дорога в Аскиз". Имена участников реальной истории и место действия будут изменены. В 2020 году проект был отобран для участия в главном европейском сериальном питчинге Series Mania во Франции. В том же году к проекту присоединился первый международный партнер - американская онлайн-платформа Topic."Хэдшот" - сериал о киберспорте и профессиональных геймерах. Главный герой - увлеченный онлайн-шутерами старшеклассник Денис. Он побеждает в виртуальных боях, но в реальности у него нет друзей, зато полно проблем в школе и дома. Все меняется, когда на помощь Денису приходит его дерзкий персонаж из видеоигр. Попав в мир большого киберспорта и прогеймеров, Денис впервые в жизни чувствует себя на своем месте.Сериалы "Мерзлая земля" и "Хэдшот" выйдут эксклюзивно на КиноПоиск HD в 2022 году.
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кино и сериалы, новости культуры, владимир битоков, кинопоиск, восточная европа, валерия гай германика (дудинская), александр роднянский, франция

Стало известно, когда выйдет сериал Германики о маньяке

14:40 22.03.2021 (обновлено: 14:41 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Валерия Гай Германика
Режиссер Валерия Гай Германика - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Продюсер Александр Роднянский совместно с платформой КиноПоиск HD выпустят семь сериалов, первыми проектами станут "Мерзлая земля" Валерии Гай Германики и "Хэдшот" Владимира Битокова, которые выйдут в сети в 2022 году, сообщила пресс-служба платформы.
"Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD договорился о стратегическом партнерстве с компаниями продюсера Александра Роднянского AR Content (Лос-Анджелес) и "Нон-Стоп Продакшн" (Москва), - рассказали в пресс-службе сервиса. - Компании заключили долгосрочное соглашение о совместном производстве семи сериалов. К проектам привлекаются международные партнеры"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Александр Роднянский на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи
Продюсер Александр Роднянский на кинофестивале Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Продюсер Александр Роднянский на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи
Первыми совместными проектами станут сериал "Мерзлая земля" Гай Германики и "Хэдшот" Битокова. Также в стадии производства находится сериал о порноиндустрии в Восточной Европе Everybody’s Woman. Это проект Корнела Мундруцо и Каты Вебер, который сразу выйдет на английском языке.
"У нас большой опыт производства и продвижения содержательного кино на международные рынки. Наши фильмы попадали на главные мировые фестивали, выигрывали самые престижные награды и выходили в прокат во многих странах, включая самую сложную для конкуренции - США. Теперь очередь за самым популярным сегодня контентом - сериалами", - приводятся в сообщении слова Роднянского.
Сюжет "Мерзлой земли" основан на журналистском расследовании о серийном убийце из Хакасии "Дорога в Аскиз". Имена участников реальной истории и место действия будут изменены. В 2020 году проект был отобран для участия в главном европейском сериальном питчинге Series Mania во Франции. В том же году к проекту присоединился первый международный партнер - американская онлайн-платформа Topic.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Владимир Битоков на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 29-го российского фестиваля "Кинотавр" в Сочи
Режиссер Владимир Битоков на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 29-го российского фестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Владимир Битоков на красной дорожке перед торжественной церемонией закрытия 29-го российского фестиваля "Кинотавр" в Сочи
"Хэдшот" - сериал о киберспорте и профессиональных геймерах. Главный герой - увлеченный онлайн-шутерами старшеклассник Денис. Он побеждает в виртуальных боях, но в реальности у него нет друзей, зато полно проблем в школе и дома. Все меняется, когда на помощь Денису приходит его дерзкий персонаж из видеоигр. Попав в мир большого киберспорта и прогеймеров, Денис впервые в жизни чувствует себя на своем месте.
Сериалы "Мерзлая земля" и "Хэдшот" выйдут эксклюзивно на КиноПоиск HD в 2022 году.
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КультураКино и сериалыНовости культурыВладимир БитоковКинопоискВосточная ЕвропаВалерия Гай Германика (Дудинская)Александр РоднянскийФранция
 
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