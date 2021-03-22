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В Киеве проходит акция протеста предпринимателей против карантина
В Киеве проходит акция протеста предпринимателей против карантина
Украинские предприниматели устроили акцию протеста в Киеве, выступая против карантинных ограничений, и перекрыли движение по улице Грушевского, сообщила... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:09
2021-03-22T15:32
киев
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КИЕВ, 22 мар - РИА Новости. Украинские предприниматели устроили акцию протеста в Киеве, выступая против карантинных ограничений, и перекрыли движение по улице Грушевского, сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы.Предприниматели начали свою акцию на Майдане Независимости, после чего направились к зданию кабмина. Они требуют разрешить им работать в период карантина и выступают против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. Трансляция акции ведется в Facebook общественного движения "Предприниматели Украины".Предприниматели в Киеве ранее неоднократно проводили акции протеста из-за законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. При этом штраф из-за отсутствия аппарата на первый раз равен стоимости товара, а при повторном нарушении составит 150% от стоимости товара или услуги. Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал пакет законов об отсрочке введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.
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киев, украина, в мире

В Киеве проходит акция протеста предпринимателей против карантина

15:09 22.03.2021 (обновлено: 15:32 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция в Киеве против антикоронавирусных ограничений
Акция в Киеве против антикоронавирусных ограничений - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 мар - РИА Новости. Украинские предприниматели устроили акцию протеста в Киеве, выступая против карантинных ограничений, и перекрыли движение по улице Грушевского, сообщила пресс-служба патрульной полиции столицы.

"Движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях в связи с проведением массовой акции, которая продлится ориентировочно до 15.00 (16.00 мск.). Общественный транспорт работает без ограничений. Участники акции перекрыли движение по улице Грушевского", - сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.

Предприниматели начали свою акцию на Майдане Независимости, после чего направились к зданию кабмина. Они требуют разрешить им работать в период карантина и выступают против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. Трансляция акции ведется в Facebook общественного движения "Предприниматели Украины".
Предприниматели в Киеве ранее неоднократно проводили акции протеста из-за законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. При этом штраф из-за отсутствия аппарата на первый раз равен стоимости товара, а при повторном нарушении составит 150% от стоимости товара или услуги. Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал пакет законов об отсрочке введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.
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