https://ria.ru/20210322/kiberataka-1602320660.html

СМИ: испанская разведка заподозрила Россию в кибератаке

СМИ: испанская разведка заподозрила Россию в кибератаке

Разведка Испании подозревает российские спецслужбы в кибератаке на государственную службу занятости (SEPE), утверждает газета Confidencial, ссылаясь на... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:35

2021-03-22T14:35

2021-03-22T14:35

россия

жозеп боррель

дмитрий песков

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в мире

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Разведка Испании подозревает российские спецслужбы в кибератаке на государственную службу занятости (SEPE), утверждает газета Confidencial, ссылаясь на неназванные правительственные источники и не приводя никаких конкретных доказательств. При этом профильные структуры установить источник атаки не смогли.Серверы испанской службы занятости были атакованы 9 марта "вирусом-вымогателем", который зашифровывает файлы и блокирует компьютеры с целью получить выкуп.Согласно изданию, нападение было якобы совершено по геополитичесиким мотивам. Отмечается, что специализированные структуры, такие как Национальный институт кибербезопасности и Национальный центр криптологии, не смогли установить источник атаки. Однако авторы материала со ссылкой на мнение источников утверждают, что "только одно государство было заинтересовано в атаке, чтобы свести счеты с Испанией".Как утверждает газета, поводом для "сведения счетов" мог стать визит в Москву главы европейской дипломатии испанца Жозепа Борреля, вслед за которым страны ЕС приняли против РФ новые санкции. При этом издание не приводит доказательств, что за кибератакой стоит Россия.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма.

https://ria.ru/20210319/kiberataka-1601909125.html

https://ria.ru/20210309/kiberataka-1600454403.html

россия

москва

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, дмитрий песков, москва, испания, в мире