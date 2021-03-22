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Хуситы прокомментировали новую мирную инициативу Саудовской Аравии
Хуситы прокомментировали новую мирную инициативу Саудовской Аравии
Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) в ответ на новую мирную инициативу Саудовской Аравии заявили, что в ней нет ничего нового. Официальный... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:18
2021-03-22T19:18
ансар алла
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йемен
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ДОХА, 22 мар - РИА Новости. Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) в ответ на новую мирную инициативу Саудовской Аравии заявили, что в ней нет ничего нового. Официальный представитель хуситов и глава их делегации на переговорах Мухаммед Абдессалям разместил заявление в социальной сети Twitter.Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан объявил о новой мирной инициативе по прекращению огня в Йемене, включая полное прекращение огня под эгидой ООН. По словам министра, инициатива предусматривает возобновление работы международного аэропорта в йеменской столице Сане по некоторым направлениям, частичное снятие блокады с порта Ходейда и направление доходов от порта на общий счет северных и южных властей в Центробанке.
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ансар алла, саудовская аравия, йемен, ходейда (город), оон, в мире

Хуситы прокомментировали новую мирную инициативу Саудовской Аравии

19:18 22.03.2021
 
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© AP Photo / Hani Mohammed
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ДОХА, 22 мар - РИА Новости. Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) в ответ на новую мирную инициативу Саудовской Аравии заявили, что в ней нет ничего нового. Официальный представитель хуситов и глава их делегации на переговорах Мухаммед Абдессалям разместил заявление в социальной сети Twitter.
Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан объявил о новой мирной инициативе по прекращению огня в Йемене, включая полное прекращение огня под эгидой ООН. По словам министра, инициатива предусматривает возобновление работы международного аэропорта в йеменской столице Сане по некоторым направлениям, частичное снятие блокады с порта Ходейда и направление доходов от порта на общий счет северных и южных властей в Центробанке.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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"Представленная Саудовской Аравией инициатива - несерьезная, в ней нет ничего нового. Саудовская Аравия является одной из сторон конфликта на протяжении шести лет, и эти государства должны немедленно прекратить воздушную и морскую блокаду и агрессию в отношении Йемена", - отметил представитель хуситов.

 
Ансар АллаСаудовская АравияЙеменХодейда (город)ООНВ мире
 
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