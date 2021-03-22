https://ria.ru/20210322/khusity-1602382349.html

Хуситы прокомментировали новую мирную инициативу Саудовской Аравии

Хуситы прокомментировали новую мирную инициативу Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) в ответ на новую мирную инициативу Саудовской Аравии заявили, что в ней нет ничего нового. Официальный... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T19:18

2021-03-22T19:18

2021-03-22T19:18

ансар алла

саудовская аравия

йемен

ходейда (город)

оон

в мире

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ДОХА, 22 мар - РИА Новости. Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) в ответ на новую мирную инициативу Саудовской Аравии заявили, что в ней нет ничего нового. Официальный представитель хуситов и глава их делегации на переговорах Мухаммед Абдессалям разместил заявление в социальной сети Twitter.Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан объявил о новой мирной инициативе по прекращению огня в Йемене, включая полное прекращение огня под эгидой ООН. По словам министра, инициатива предусматривает возобновление работы международного аэропорта в йеменской столице Сане по некоторым направлениям, частичное снятие блокады с порта Ходейда и направление доходов от порта на общий счет северных и южных властей в Центробанке.

https://ria.ru/20210114/lavrov-1593022379.html

саудовская аравия

йемен

ходейда (город)

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ансар алла, саудовская аравия, йемен, ходейда (город), оон, в мире