Хуситы прокомментировали новую мирную инициативу Саудовской Аравии
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
ДОХА, 22 мар - РИА Новости. Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) в ответ на новую мирную инициативу Саудовской Аравии заявили, что в ней нет ничего нового. Официальный представитель хуситов и глава их делегации на переговорах Мухаммед Абдессалям разместил заявление в социальной сети Twitter.
Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан объявил о новой мирной инициативе по прекращению огня в Йемене, включая полное прекращение огня под эгидой ООН. По словам министра, инициатива предусматривает возобновление работы международного аэропорта в йеменской столице Сане по некоторым направлениям, частичное снятие блокады с порта Ходейда и направление доходов от порта на общий счет северных и южных властей в Центробанке.
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"Представленная Саудовской Аравией инициатива - несерьезная, в ней нет ничего нового. Саудовская Аравия является одной из сторон конфликта на протяжении шести лет, и эти государства должны немедленно прекратить воздушную и морскую блокаду и агрессию в отношении Йемена", - отметил представитель хуситов.