https://ria.ru/20210322/khorvatiya-1602310303.html

Хорватия открывает границы для российских фрилансеров

Хорватия открывает границы для российских фрилансеров

Хорватия запустила проект по привлечению в страну так называемых "цифровых кочевников" – людей из стран вне ЕС, в том числе и России, которые могут совмещать... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:24

2021-03-22T14:24

2021-03-22T14:24

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Хорватия запустила проект по привлечению в страну так называемых "цифровых кочевников" – людей из стран вне ЕС, в том числе и России, которые могут совмещать удаленную работу с длительным отдыхом, сообщает АТОР. Разрешение на временное пребывание может быть выдано фрилансерам на срок до 12 месяцев, рассказал глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка. Такой документ нельзя продлить, но можно оформить новый через полгода после прекращения действия старого.Проживать "цифровой кочевник" сможет с семьей, дети смогут учиться в частной или государственной школе, причем в последней обучение хорватскому языку – бесплатно.Для получения разрешения фрилансер должен на хорватском или английском языке заполнить анкету, забронировать жилье, купить медстраховку, предоставить выписку с банковского счета, документы о работодателе и справку о несудимости. Бумаги рассмотрит министерство внутренних дел и пришлет заявителю разрешение на временное пребывание в стране. Затем нужно обратиться за визой в консульство."В России уже стал распространяться формат bleisure – совмещение отдыха и работы. Многие россияне сейчас выбирают для этого черноморские курорты. Мы рассчитываем, что в условиях закрытия большинства европейских направлений, возможность поработать и отдохнуть летом на хорватском побережье привлечет тех, чья работа или бизнес предполагают дистанционный формат", — отметил Ружечка.

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600486904.html

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