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Шоубиз
https://ria.ru/20210322/kholostyak-1602303482.html
Стала известна причина замены ведущего шоу "Холостяк"
Стала известна причина замены ведущего шоу "Холостяк"
В следующем выпуске шоу "Холостяк", который выйдет на ТНТ 28 марта, появится новый ведущий. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала, причиной... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:02
2021-03-22T14:51
шоу "холостяк"
шоубиз
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В следующем выпуске шоу "Холостяк", который выйдет на ТНТ 28 марта, появится новый ведущий. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала, причиной внезапной замены ведущего Никиты Добрынина стал положительный тест на COVID-19.Там также отметили, что забота о здоровье – в приоритете у продюсеров и съемочной группы, на площадке соблюдаются эпидемиологические нормы и рекомендации, однако коронавирус повлиял на состав участников проекта.Еще накануне старта съемочного процесса пришлось срочно заменять ведущего проекта – известного шоумена и журналиста Дмитрия Кохно. Он почувствовал недомогание, а вскоре у ведущего диагностировали коронавирус.В процессе работы пришедший на его место Никита Добрынин тоже заболел COVID-19 и не смог принять участие в съемках последующих серий проекта.Как пишет cosmo.ru, в больницу попала и его беременная жена Дарья Квиткова (ее Никита выбрал в 2019 году в финале украинской версии "Холостяка", а через год они поженились).Имя нового ведущего "Холостяка" пока не раскрывается.
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шоу "холостяк", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, тнт (телеканал)

Стала известна причина замены ведущего шоу "Холостяк"

14:02 22.03.2021 (обновлено: 14:51 22.03.2021)
 
© Официальный сайт телеканала ТНТЗаставка реалити-шоу "Холостяк" на ТНТ
Заставка реалити-шоу Холостяк на ТНТ - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Официальный сайт телеканала ТНТ
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В следующем выпуске шоу "Холостяк", который выйдет на ТНТ 28 марта, появится новый ведущий. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала, причиной внезапной замены ведущего Никиты Добрынина стал положительный тест на COVID-19.
Там также отметили, что забота о здоровье – в приоритете у продюсеров и съемочной группы, на площадке соблюдаются эпидемиологические нормы и рекомендации, однако коронавирус повлиял на состав участников проекта.
Еще накануне старта съемочного процесса пришлось срочно заменять ведущего проекта – известного шоумена и журналиста Дмитрия Кохно. Он почувствовал недомогание, а вскоре у ведущего диагностировали коронавирус.
В процессе работы пришедший на его место Никита Добрынин тоже заболел COVID-19 и не смог принять участие в съемках последующих серий проекта.
Как пишет cosmo.ru, в больницу попала и его беременная жена Дарья Квиткова (ее Никита выбрал в 2019 году в финале украинской версии "Холостяка", а через год они поженились).
Имя нового ведущего "Холостяка" пока не раскрывается.
Мария Вебер - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 18:35Шоубиз
Участницу шоу "Холостяк" заметили с Тимати на Мальдивах
 
ШоубизШоу "Холостяк"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Шоу-бизнесЗнаменитостизвездыТНТ (телеканал)
 
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