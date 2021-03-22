https://ria.ru/20210322/kholostyak-1602303482.html

Стала известна причина замены ведущего шоу "Холостяк"

Стала известна причина замены ведущего шоу "Холостяк"

В следующем выпуске шоу "Холостяк", который выйдет на ТНТ 28 марта, появится новый ведущий. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала, причиной... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:02

2021-03-22T14:02

2021-03-22T14:51

шоу "холостяк"

шоубиз

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В следующем выпуске шоу "Холостяк", который выйдет на ТНТ 28 марта, появится новый ведущий. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала, причиной внезапной замены ведущего Никиты Добрынина стал положительный тест на COVID-19.Там также отметили, что забота о здоровье – в приоритете у продюсеров и съемочной группы, на площадке соблюдаются эпидемиологические нормы и рекомендации, однако коронавирус повлиял на состав участников проекта.Еще накануне старта съемочного процесса пришлось срочно заменять ведущего проекта – известного шоумена и журналиста Дмитрия Кохно. Он почувствовал недомогание, а вскоре у ведущего диагностировали коронавирус.В процессе работы пришедший на его место Никита Добрынин тоже заболел COVID-19 и не смог принять участие в съемках последующих серий проекта.Как пишет cosmo.ru, в больницу попала и его беременная жена Дарья Квиткова (ее Никита выбрал в 2019 году в финале украинской версии "Холостяка", а через год они поженились).Имя нового ведущего "Холостяка" пока не раскрывается.

https://ria.ru/20210316/timati-1601506608.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу "холостяк", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, тнт (телеканал)