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Эксперт назвал способы купить каско дешевле
Эксперт назвал способы купить каско дешевле
Существует несколько способов сэкономить на каско, в том числе - с помощью франшиз, причем самой выгодной будет безусловная франшиза, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T07:15
2021-03-22T07:15
каско
авто
росгосстрах
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Существует несколько способов сэкономить на каско, в том числе - с помощью франшиз, причем самой выгодной будет безусловная франшиза, рассказал РИА Новости директор департамента анализа и моделирования компании "Росгосстрах" Алексей Володяев.Франшиза в каско - часть ущерба, которую клиент выплачивает сам при наступлении страхового случая. Существует нескольких их разновидностей. Безусловные франшизы всегда вычитаются из суммы ущерба. Есть условные: если ущерб меньше суммы условной франшизы, то автовладелец возмещает ущерб полностью, если больше - ущерб полностью возмещает страховая компания. Есть франшизы, которые применяются только на второе и последующее ДТП за год. Есть и те, которые применяются в случаях, когда клиент сам виноват в ДТП.Володяев признался, что тоже экономит при покупке полиса с помощью франшизы. Франшизу он назначает, исходя из того, какая сумма будет необременительна для семейного бюджета."Максимальная экономия выходит при простой безусловной франшизе. Как правило, экономия примерно равна сумме франшизы, может быть, чуть меньше или чуть больше. На недорогие машины, полагаю, назначать очень большие франшизы нет смысла: если на отечественный автомобиль назначить франшизу 50 тысяч рублей, сэкономить эти 50 тысяч рублей на плате за страхование не получится. На люксовую иномарку, напротив, не будет никакой значимой экономии от слишком маленькой франшизы - к примеру, в 2 тысячи рублей", - пояснил эксперт.Помимо франшизы, сэкономить на полисе позволяет уменьшенное страховое покрытие. Например, исключение из полиса риска угона, или покрытие только тех ДТП, в которых клиент не виновен. Каско с покрытием по "невиновным ДТП" можно приобрести за 50-70% от цены стоимости полного полиса, подсчитал Володяев. Полисы только с риском "от гибели и хищения ТС" без ответственности за мелкие ДТП и повреждения можно приобрести с экономией до 60%.При этом собеседник агентства отмечает, что, как правило, клиенты сами о франшизе не спрашивают, так что уровень ее "проникновения" в каско во многом зависит от того, насколько активно менеджеры того или иного страховщика предлагают франшизу клиентам. В некоторых компаниях доля клиентов с франшизами может превышать 30%, резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20200630/1573656840.html
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каско, авто, росгосстрах

Эксперт назвал способы купить каско дешевле

07:15 22.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОформление полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД
Оформление полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Существует несколько способов сэкономить на каско, в том числе - с помощью франшиз, причем самой выгодной будет безусловная франшиза, рассказал РИА Новости директор департамента анализа и моделирования компании "Росгосстрах" Алексей Володяев.
Франшиза в каско - часть ущерба, которую клиент выплачивает сам при наступлении страхового случая. Существует нескольких их разновидностей. Безусловные франшизы всегда вычитаются из суммы ущерба. Есть условные: если ущерб меньше суммы условной франшизы, то автовладелец возмещает ущерб полностью, если больше - ущерб полностью возмещает страховая компания. Есть франшизы, которые применяются только на второе и последующее ДТП за год. Есть и те, которые применяются в случаях, когда клиент сам виноват в ДТП.
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Володяев признался, что тоже экономит при покупке полиса с помощью франшизы. Франшизу он назначает, исходя из того, какая сумма будет необременительна для семейного бюджета.
"Максимальная экономия выходит при простой безусловной франшизе. Как правило, экономия примерно равна сумме франшизы, может быть, чуть меньше или чуть больше. На недорогие машины, полагаю, назначать очень большие франшизы нет смысла: если на отечественный автомобиль назначить франшизу 50 тысяч рублей, сэкономить эти 50 тысяч рублей на плате за страхование не получится. На люксовую иномарку, напротив, не будет никакой значимой экономии от слишком маленькой франшизы - к примеру, в 2 тысячи рублей", - пояснил эксперт.
Помимо франшизы, сэкономить на полисе позволяет уменьшенное страховое покрытие. Например, исключение из полиса риска угона, или покрытие только тех ДТП, в которых клиент не виновен. Каско с покрытием по "невиновным ДТП" можно приобрести за 50-70% от цены стоимости полного полиса, подсчитал Володяев. Полисы только с риском "от гибели и хищения ТС" без ответственности за мелкие ДТП и повреждения можно приобрести с экономией до 60%.
При этом собеседник агентства отмечает, что, как правило, клиенты сами о франшизе не спрашивают, так что уровень ее "проникновения" в каско во многом зависит от того, насколько активно менеджеры того или иного страховщика предлагают франшизу клиентам. В некоторых компаниях доля клиентов с франшизами может превышать 30%, резюмировал эксперт.
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