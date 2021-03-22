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Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут в июле-августе или раньше, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:04
2021-03-22T23:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут в июле-августе или раньше, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы считаем, что это июль-август 2021 года - достижение этого коллективного иммунитета. Если ситуация будет развиваться еще быстрее с точки зрения применения, выпуска... вакцины, то это может быть достигнуто в еще более короткие сроки", - сказала Голикова на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество

Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

17:04 22.03.2021 (обновлено: 23:16 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут в июле-августе или раньше, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы считаем, что это июль-август 2021 года - достижение этого коллективного иммунитета. Если ситуация будет развиваться еще быстрее с точки зрения применения, выпуска... вакцины, то это может быть достигнуто в еще более короткие сроки", - сказала Голикова на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
 
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