https://ria.ru/20210322/immunitet-1602355964.html

Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут в июле-августе или раньше, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:04

2021-03-22T17:04

2021-03-22T23:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут в июле-августе или раньше, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы считаем, что это июль-август 2021 года - достижение этого коллективного иммунитета. Если ситуация будет развиваться еще быстрее с точки зрения применения, выпуска... вакцины, то это может быть достигнуто в еще более короткие сроки", - сказала Голикова на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, общество