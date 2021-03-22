Путин призвал добиться формирования коллективного иммунитета к COVID-19
15:47 22.03.2021 (обновлено: 17:21 22.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска золотоизвлекательной фабрики Таласского золоторудного комбината
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. России необходимо добиться формирования коллективного иммунитета от коронавируса, для этого надо около 70 миллионов полных комплектов доз вакцины, мощности это позволяют, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на совещании по вопросам вакцинации от COVID-19, Путин подчеркнул, что от того, насколько эффективно Россия решит задачи, связанные с вакцинацией, и насколько быстро выработает так называемый коллективный иммунитет - напрямую зависит то, как скоро страна преодолеет эпидемию и окончательно выйдет из режима ограничений.
"Нам нужно во что бы то ни стало добиться этой цели, добиться того, чтобы этот коллективный иммунитет у нас был создан. По оценкам, для полной стабилизации ситуации должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения страны, для этого потребуется 69,8 миллиона комплектов доз вакцины", - сказал Путин.
Он добавил, что все возможности и ресурсы для изготовления таких объемов вакцины в России есть.