https://ria.ru/20210322/immunitet-1602337162.html

Путин призвал добиться формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Путин призвал добиться формирования коллективного иммунитета к COVID-19

России необходимо добиться формирования коллективного иммунитета от коронавируса, для этого надо около 70 миллионов полных комплектов доз вакцины, мощности это... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:47

2021-03-22T15:47

2021-03-22T17:21

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здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. России необходимо добиться формирования коллективного иммунитета от коронавируса, для этого надо около 70 миллионов полных комплектов доз вакцины, мощности это позволяют, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на совещании по вопросам вакцинации от COVID-19, Путин подчеркнул, что от того, насколько эффективно Россия решит задачи, связанные с вакцинацией, и насколько быстро выработает так называемый коллективный иммунитет - напрямую зависит то, как скоро страна преодолеет эпидемию и окончательно выйдет из режима ограничений.Он добавил, что все возможности и ресурсы для изготовления таких объемов вакцины в России есть.

https://ria.ru/20210322/putin-1602337605.html

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2021

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