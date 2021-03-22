https://ria.ru/20210322/govorukhin-1602349767.html

"Москино" готовит ретроспективу фильмов Станислава Говорухина

"Москино" готовит ретроспективу фильмов Станислава Говорухина

"Москино" с 29 по 31 марта проведет показы картин Станислава Говорухина к 85-летию со дня его рождения, сообщает пресс-служба "Москино". РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T16:38

2021-03-22T16:38

2021-03-22T16:41

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станислав говорухин

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федор бондарчук

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. "Москино" с 29 по 31 марта проведет показы картин Станислава Говорухина к 85-летию со дня его рождения, сообщает пресс-служба "Москино"."С 29 по 31 марта в сети кинотеатров "Москино" пройдут показы картин Станислава Говорухина к 85-летию со дня рождения выдающегося режиссера. Фильмы будут показаны с пленки 35 миллиметров из архива "Москино". Вход свободный, по предварительной регистрации", - говорится в сообщении.Отмечается, что в программу "Синематека: Станислав Говорухин" вошли поздние картины режиссера: драма про научное изобретение "Не хлебом единым" (2005), одну из главных ролей в которой исполнила молодая Светлана Ходченкова, романтическая мелодрама "Артистка" (2007) со звездным актерским составом — Евгенией Добровольской, Марией Ароновой, Дмитрием Певцовым и Федором Бондарчуком, экранизация рассказа Константина Станюковича "Пассажирка" (2008) и музыкальная мелодрама про любовь "В стиле jazz" (2010). Также зрители увидят военную драму "Брызги шампанского", снятую в 1989 году, по мотивам повести Вячеслава Кондратьева "Отпуск по ранению".Показы пройдут в кинотеатрах "Москино Искра", "Москино Вымпел", "Москино Сатурн", "Москино Спутник" и "Москино Факел".Станислав Говорухин — российский режиссер, сценарист, продюсер, народный артист России. Как режиссер наиболее известен фильмами "Ворошиловский стрелок", "Десять негритят", "Место встречи изменить нельзя". Обладатель кинематографических премий "Ника", "Золотой орел", "Большая золотая ладья" кинофестиваля "Окно в Европу" и других.

https://ria.ru/20190614/1555578166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, станислав говорухин, светлана ходченкова, федор бондарчук