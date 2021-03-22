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"Москино" готовит ретроспективу фильмов Станислава Говорухина
"Москино" готовит ретроспективу фильмов Станислава Говорухина
"Москино" с 29 по 31 марта проведет показы картин Станислава Говорухина к 85-летию со дня его рождения, сообщает пресс-служба "Москино". РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T16:38
2021-03-22T16:41
культура
кино и сериалы
новости культуры
станислав говорухин
светлана ходченкова
федор бондарчук
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. "Москино" с 29 по 31 марта проведет показы картин Станислава Говорухина к 85-летию со дня его рождения, сообщает пресс-служба "Москино"."С 29 по 31 марта в сети кинотеатров "Москино" пройдут показы картин Станислава Говорухина к 85-летию со дня рождения выдающегося режиссера. Фильмы будут показаны с пленки 35 миллиметров из архива "Москино". Вход свободный, по предварительной регистрации", - говорится в сообщении.Отмечается, что в программу "Синематека: Станислав Говорухин" вошли поздние картины режиссера: драма про научное изобретение "Не хлебом единым" (2005), одну из главных ролей в которой исполнила молодая Светлана Ходченкова, романтическая мелодрама "Артистка" (2007) со звездным актерским составом — Евгенией Добровольской, Марией Ароновой, Дмитрием Певцовым и Федором Бондарчуком, экранизация рассказа Константина Станюковича "Пассажирка" (2008) и музыкальная мелодрама про любовь "В стиле jazz" (2010). Также зрители увидят военную драму "Брызги шампанского", снятую в 1989 году, по мотивам повести Вячеслава Кондратьева "Отпуск по ранению".Показы пройдут в кинотеатрах "Москино Искра", "Москино Вымпел", "Москино Сатурн", "Москино Спутник" и "Москино Факел".Станислав Говорухин — российский режиссер, сценарист, продюсер, народный артист России. Как режиссер наиболее известен фильмами "Ворошиловский стрелок", "Десять негритят", "Место встречи изменить нельзя". Обладатель кинематографических премий "Ника", "Золотой орел", "Большая золотая ладья" кинофестиваля "Окно в Европу" и других.
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кино и сериалы, новости культуры, станислав говорухин, светлана ходченкова, федор бондарчук

"Москино" готовит ретроспективу фильмов Станислава Говорухина

16:38 22.03.2021 (обновлено: 16:41 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРежиссер Станислав Говорухин
Режиссер Станислав Говорухин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. "Москино" с 29 по 31 марта проведет показы картин Станислава Говорухина к 85-летию со дня его рождения, сообщает пресс-служба "Москино".
"С 29 по 31 марта в сети кинотеатров "Москино" пройдут показы картин Станислава Говорухина к 85-летию со дня рождения выдающегося режиссера. Фильмы будут показаны с пленки 35 миллиметров из архива "Москино". Вход свободный, по предварительной регистрации", - говорится в сообщении.
© Мосфильм (2005)Кадр из фильма "Не хлебом единым"
Кадр из фильма Не хлебом единым - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Мосфильм (2005)
Кадр из фильма "Не хлебом единым"
Отмечается, что в программу "Синематека: Станислав Говорухин" вошли поздние картины режиссера: драма про научное изобретение "Не хлебом единым" (2005), одну из главных ролей в которой исполнила молодая Светлана Ходченкова, романтическая мелодрама "Артистка" (2007) со звездным актерским составом — Евгенией Добровольской, Марией Ароновой, Дмитрием Певцовым и Федором Бондарчуком, экранизация рассказа Константина Станюковича "Пассажирка" (2008) и музыкальная мелодрама про любовь "В стиле jazz" (2010). Также зрители увидят военную драму "Брызги шампанского", снятую в 1989 году, по мотивам повести Вячеслава Кондратьева "Отпуск по ранению".
Показы пройдут в кинотеатрах "Москино Искра", "Москино Вымпел", "Москино Сатурн", "Москино Спутник" и "Москино Факел".
Станислав Говорухин — российский режиссер, сценарист, продюсер, народный артист России. Как режиссер наиболее известен фильмами "Ворошиловский стрелок", "Десять негритят", "Место встречи изменить нельзя". Обладатель кинематографических премий "Ника", "Золотой орел", "Большая золотая ладья" кинофестиваля "Окно в Европу" и других.
Станислав Говорухин - РИА Новости, 1920, 14.06.2019
14 июня 2019, 15:53Культура
В Госдуме предложили установить памятник Говорухину у входа во ВГИК
 
КультураКино и сериалыНовости культурыСтанислав ГоворухинСветлана ХодченковаФедор Бондарчук
 
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