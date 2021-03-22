https://ria.ru/20210322/gosdep-1602391601.html
Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии
Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии
Госдепартамент США утверждает, что самолеты РФ якобы нанесли авиаудары в сирийской провинции Идлиб вблизи границы с Турцией, в результате чего "погиб один... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T20:08
2021-03-22T20:08
2021-03-22T20:08
война в сирии
россия
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_5:61:3865:2232_1920x0_80_0_0_1d39f6fe0ce4972f14ed73b061cb5d81.jpg
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Госдепартамент США утверждает, что самолеты РФ якобы нанесли авиаудары в сирийской провинции Идлиб вблизи границы с Турцией, в результате чего "погиб один мирный житель".В госдепе подчеркнули, что мирное население, включая медицинский персонал и медучреждения "никогда не должны становиться мишенями в военных действиях". "Это насилие должно прекратиться, и мы вновь повторяем наш призыв к общенациональному режиму прекращения огня", - указал Прайс.Российская сторона пока никак не прокомментировала данное заявление.США неоднократно обвиняла Россию и Сирию в нанесении ударов по мирному населению арабской республики. Москва категорически отвергала подобные обвинения.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. * Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210319/siriya-1602073456.html
https://ria.ru/20210315/perebroska-1601393462.html
россия
сирия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:2976:2232_1920x0_80_0_0_409680f99106c3b15067af29b017e167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Госдепартамент США утверждает, что самолеты РФ якобы нанесли авиаудары в сирийской провинции Идлиб вблизи границы с Турцией, в результате чего "погиб один мирный житель".
"Российские авиаудары по Идлибу вблизи перехода Баб эль-Хава на границе с Турцией, согласно поступающим сообщениям, привели к гибели одного мирного жителя и поставили под угрозу доступ к столь необходимой помощи. Баб эль-Хава остается единственным санкционированным ООН гуманитарным пограничным переходом в Сирии, а также наиболее эффективным и действенным инструментом оказания жизненно важной гуманитарной помощи примерно 2,4 миллиона сирийцев каждый месяц", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, распространенном в понедельник.
В госдепе подчеркнули, что мирное население, включая медицинский персонал и медучреждения "никогда не должны становиться мишенями в военных действиях". "Это насилие должно прекратиться, и мы вновь повторяем наш призыв к общенациональному режиму прекращения огня", - указал Прайс.
Российская сторона пока никак не прокомментировала данное заявление.
США неоднократно обвиняла Россию и Сирию в нанесении ударов по мирному населению арабской республики. Москва категорически отвергала подобные обвинения.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.