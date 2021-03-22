https://ria.ru/20210322/gosdep-1602391601.html

Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии

Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии

Госдепартамент США утверждает, что самолеты РФ якобы нанесли авиаудары в сирийской провинции Идлиб вблизи границы с Турцией, в результате чего "погиб один... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T20:08

2021-03-22T20:08

2021-03-22T20:08

война в сирии

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сирия

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Госдепартамент США утверждает, что самолеты РФ якобы нанесли авиаудары в сирийской провинции Идлиб вблизи границы с Турцией, в результате чего "погиб один мирный житель".В госдепе подчеркнули, что мирное население, включая медицинский персонал и медучреждения "никогда не должны становиться мишенями в военных действиях". "Это насилие должно прекратиться, и мы вновь повторяем наш призыв к общенациональному режиму прекращения огня", - указал Прайс.Российская сторона пока никак не прокомментировала данное заявление.США неоднократно обвиняла Россию и Сирию в нанесении ударов по мирному населению арабской республики. Москва категорически отвергала подобные обвинения.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. * Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210319/siriya-1602073456.html

https://ria.ru/20210315/perebroska-1601393462.html

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россия, сирия, сша, в мире