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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20210322/gosdep-1602391601.html
Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии
Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии
Госдепартамент США утверждает, что самолеты РФ якобы нанесли авиаудары в сирийской провинции Идлиб вблизи границы с Турцией, в результате чего "погиб один... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T20:08
2021-03-22T20:08
война в сирии
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Госдепартамент США утверждает, что самолеты РФ якобы нанесли авиаудары в сирийской провинции Идлиб вблизи границы с Турцией, в результате чего "погиб один мирный житель".В госдепе подчеркнули, что мирное население, включая медицинский персонал и медучреждения "никогда не должны становиться мишенями в военных действиях". "Это насилие должно прекратиться, и мы вновь повторяем наш призыв к общенациональному режиму прекращения огня", - указал Прайс.Российская сторона пока никак не прокомментировала данное заявление.США неоднократно обвиняла Россию и Сирию в нанесении ударов по мирному населению арабской республики. Москва категорически отвергала подобные обвинения.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. * Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210319/siriya-1602073456.html
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россия, сирия, сша, в мире

Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии

20:08 22.03.2021
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Госдепартамент США утверждает, что самолеты РФ якобы нанесли авиаудары в сирийской провинции Идлиб вблизи границы с Турцией, в результате чего "погиб один мирный житель".

"Российские авиаудары по Идлибу вблизи перехода Баб эль-Хава на границе с Турцией, согласно поступающим сообщениям, привели к гибели одного мирного жителя и поставили под угрозу доступ к столь необходимой помощи. Баб эль-Хава остается единственным санкционированным ООН гуманитарным пограничным переходом в Сирии, а также наиболее эффективным и действенным инструментом оказания жизненно важной гуманитарной помощи примерно 2,4 миллиона сирийцев каждый месяц", - говорится в заявлении официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, распространенном в понедельник.

В госдепе подчеркнули, что мирное население, включая медицинский персонал и медучреждения "никогда не должны становиться мишенями в военных действиях". "Это насилие должно прекратиться, и мы вновь повторяем наш призыв к общенациональному режиму прекращения огня", - указал Прайс.
Российская сторона пока никак не прокомментировала данное заявление.
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США неоднократно обвиняла Россию и Сирию в нанесении ударов по мирному населению арабской республики. Москва категорически отвергала подобные обвинения.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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