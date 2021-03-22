https://ria.ru/20210322/golos-1602245932.html
"Испанский стыд": поведение Басты и Лободы на "Голосе" возмутило зрителей
"Испанский стыд": поведение Басты и Лободы на "Голосе" возмутило зрителей
Пользователи раскритиковали наставников Светлану Лободу и Басту, которые не позволили высказаться коллеге Егору Криду после выступления одного из участников шоу РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T04:21
2021-03-22T04:21
2021-03-22T04:30
культура
шоубиз
музыка
егор крид
вокальный конкурс "голос. дети"
светлана лобода
первый канал (телеканал)
баста (василий вакуленко)
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"Испанский стыд": выходки Басты и Лободы на шоу "Голос" взбесили зрителей
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пользователи раскритиковали наставников Светлану Лободу и Басту, которые не позволили высказаться коллеге Егору Криду после выступления одного из участников шоу "Голос Дети" в эфире Первого канала.Конкурсант Владислав Тюкин на слепых прослушиваниях исполнил песню "Feelings". Его навыки впечатлили Лободу — она оказалась единственной из членов жюри, кто повернулся к юному вокалисту.С мнением артистки согласился Баста. Рэпер выразил благодарность педагогу и родителям мальчика, после чего пригласил его обняться с будущей наставницей.Некоторые зрители посчитали подобные действия коллег Крида высокомерными и некрасивыми."Почему стыдно стало мне, когда они не дали сказать Егору..." — задалась вопросом Екатерина Максимова."Как некрасиво перебивать и не давать слово Криду. Такое чувство, что эти двое пытаются "задавить" своим напором и наглостью, граничащими с невоспитанностью, тактичного Крида", — уверена Мария."Какой наглый Баста. Почему он не дал сказать Егору. Лобода и Баста пользуются добротой Егора", — поделился мнением Alone Angel."Егор, не позволяй им такое, ты должен стать воином, а то там засиделись двое старых наставников", — дал совет артисту пользователь под ником Простой Человек."Раньше любила Басту, а после этого отношения к Криду стала ненавидеть его", — призналась Esedulaeva Tomka."Егору не дали сказать, что за неуважение, они вообще не имеют на это право, позор Басте и Лободе, пришли на проект ради веселья", — считает Женушка Чимина.
https://ria.ru/20210219/golos-1598111248.html
https://ria.ru/20210306/golos-1600226486.html
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культура, музыка, егор крид, вокальный конкурс "голос. дети", светлана лобода, первый канал (телеканал), баста (василий вакуленко)
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Пользователи раскритиковали наставников Светлану Лободу
и Басту
, которые не позволили высказаться коллеге Егору Криду
после выступления одного из участников шоу "Голос Дети" в эфире Первого канала
.
Конкурсант Владислав Тюкин на слепых прослушиваниях исполнил песню "Feelings". Его навыки впечатлили Лободу — она оказалась единственной из членов жюри, кто повернулся к юному вокалисту.
"С такой манерностью, с такой подачей, с умением так владеть звуком… Я просто сразу поняла, что не могу не повернуться, потому что я очень люблю стильных людей", — прокомментировала номер Лобода.
С мнением артистки согласился Баста. Рэпер выразил благодарность педагогу и родителям мальчика, после чего пригласил его обняться с будущей наставницей.
"А можно я скажу?" — спросил Крид, на что получил отрицательный ответ от Басты.
Некоторые зрители посчитали подобные действия коллег Крида высокомерными и некрасивыми.
"Почему стыдно стало мне, когда они не дали сказать Егору..." — задалась вопросом Екатерина Максимова.
"Испанский стыд", — коротко охарактеризовал случившееся Otto_Von_Bismarck.
"Как некрасиво перебивать и не давать слово Криду. Такое чувство, что эти двое пытаются "задавить" своим напором и наглостью, граничащими с невоспитанностью, тактичного Крида", — уверена Мария.
"Какой наглый Баста. Почему он не дал сказать Егору. Лобода и Баста пользуются добротой Егора", — поделился мнением Alone Angel.
"Егор, не позволяй им такое, ты должен стать воином, а то там засиделись двое старых наставников", — дал совет артисту пользователь под ником Простой Человек.
"Раньше любила Басту, а после этого отношения к Криду стала ненавидеть его", — призналась Esedulaeva Tomka.
"Егору не дали сказать, что за неуважение, они вообще не имеют на это право, позор Басте и Лободе, пришли на проект ради веселья", — считает Женушка Чимина.