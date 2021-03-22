https://ria.ru/20210322/glaza-1602254743.html
Врач раскрыла неожиданную пользу жвачки для здоровья глаз
Врач раскрыла неожиданную пользу жвачки для здоровья глаз
Для поддержания здоровья глаз следует употреблять продукты с высоким содержанием бета-каротина, а время от времени можно жевать жвачку, рассказала телеканалу... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T08:47
2021-03-22T08:47
2021-03-22T11:41
общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Для поддержания здоровья глаз следует употреблять продукты с высоким содержанием бета-каротина, а время от времени можно жевать жвачку, рассказала телеканалу "Звезда" врач-диетолог Анна Белоусова.По ее словам, в первую очередь следует обратить внимание на голубику и чернику.Она пояснила, что содержащиеся в чернике и голубике вещества стимулируют микроциркуляцию крови и питание глазного нерва.А жевательная резинка улучшает кровообращение и подпитку для глаз, только жевать ее следует в разумных пределах, отметила Белоусова.Кроме того, она советует есть больше моркови, поскольку та улучшает "сумеречное" зрение. Причем этот корнеплод полезен как в сыром виде, так и после термической обработки.Врач отметила, что бета-каротина много в зеленых листовых овощах, например зеленом луке, петрушке и укропе. Но, предупредила она, при чрезмерном употреблении зелени возрастает риск развития варикоза и подагры у людей старше 35 лет.
https://ria.ru/20210318/altsgeymer-1601853423.html
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общество
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Для поддержания здоровья глаз следует употреблять продукты с высоким содержанием бета-каротина, а время от времени можно жевать жвачку, рассказала телеканалу "Звезда"
врач-диетолог Анна Белоусова.
По ее словам, в первую очередь следует обратить внимание на голубику и чернику.
"Но делать из ягод варенье не стоит — в нем для глаз не останется ничего интересного", — добавила врач.
Она пояснила, что содержащиеся в чернике и голубике вещества стимулируют микроциркуляцию крови и питание глазного нерва.
А жевательная резинка улучшает кровообращение и подпитку для глаз, только жевать ее следует в разумных пределах, отметила Белоусова.
Кроме того, она советует есть больше моркови, поскольку та улучшает "сумеречное" зрение. Причем этот корнеплод полезен как в сыром виде, так и после термической обработки.
Врач отметила, что бета-каротина много в зеленых листовых овощах, например зеленом луке, петрушке и укропе. Но, предупредила она, при чрезмерном употреблении зелени возрастает риск развития варикоза и подагры у людей старше 35 лет.