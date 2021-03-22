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В Самарской области женщина и мальчик погибли, провалившись под лед
В Самарской области женщина и мальчик погибли, провалившись под лед
Женщина и ее пятилетний внук провалились под лед на реке в Самарской области и погибли, следователи начали проверку, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК по РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:12
2021-03-22T15:12
2021-03-22T15:12
новокуйбышевск
самарская область
происшествия
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САМАРА, 22 мар - РИА Новости. Женщина и ее пятилетний внук провалились под лед на реке в Самарской области и погибли, следователи начали проверку, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК по региону.По данным ведомства, инцидент произошел вечером 21 марта на реке Криуша около Нефедовского причала в Самарской области, 54-летняя женщина и ее 5-летний внук провалились под лед и погибли. По информации поисково-спасательной службы региона, женщина и ребенок не заметили под толстым слоем снега промоину и провалились под лед. По данным спасателей, высокий сугроб и тонкий лед не дали возможности им самостоятельно выбраться из полыньи."По данному факту следственным отделом по городу Новокуйбышевск следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210309/led-1600417256.html
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новокуйбышевск, самарская область, происшествия