Константинов рассказал, кто должен ответить за геноцид народов СССР
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииНа месте раскопок ранее неизвестного массового захоронения у деревни Глоты в Псковской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Идейные потомки нацистов, осуществлявших зверства в отношении мирного населения на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны, ответят за содеянное, заявил РИА Новости спикер госсовета Крыма Владимир Константинов.
СК решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в разных регионах Советского Союза в одно – о геноциде народов СССР, сообщил в интервью РИА Новости глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, благодаря раскопкам и рассекречиванию архивов стали известны подробности о массовых убийствах мирного населения во времена Второй мировой войны в Новгородской, Псковской, Ростовской, Орловской и Волгоградской областях, в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях.
"Приветствую инициативу главы Следственного комитета РФ Александр Бастрыкина по объединению уголовных дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно – о геноциде народов СССР. Знаменательно, что среди дел, объединённых в одно производство, есть и дело об уничтожении мирных жителей в концлагере на территории совхоза "Красный", - сказал Константинов.
Он выразил уверенность, что даже спустя десятилетия справедливость восторжествует. "Уверен, мы назовём настоящих убийц и призовём их к ответу. Если за давностью лет не ответят сами исполнители, которые уже в аду, ответят их идейные потомки. Справедливость восторжествует", - добавил собеседник агентства.
Концлагерь у совхоза "Красный" - самый крупный в Крыму, устроенный фашистами возле Симферополя. Всего на территории полуострова за годы оккупации было создано несколько десятков лагерей, тюрем, фильтрационных и исправительных лагерей. Мемориал на месте самого крупного концлагеря в Крыму был открыт 8 мая 2015 года. Комплекс включает в себя братскую могилу, Вечный огонь, памятные знаки на местах "колодцев смерти", часовню и музей.