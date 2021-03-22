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Константинов рассказал, кто должен ответить за геноцид народов СССР
Константинов рассказал, кто должен ответить за геноцид народов СССР
Идейные потомки нацистов, осуществлявших зверства в отношении мирного населения на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны, ответят за... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:06
2021-03-22T15:06
россия
владимир константинов
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
ссср
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Идейные потомки нацистов, осуществлявших зверства в отношении мирного населения на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны, ответят за содеянное, заявил РИА Новости спикер госсовета Крыма Владимир Константинов.СК решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в разных регионах Советского Союза в одно – о геноциде народов СССР, сообщил в интервью РИА Новости глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, благодаря раскопкам и рассекречиванию архивов стали известны подробности о массовых убийствах мирного населения во времена Второй мировой войны в Новгородской, Псковской, Ростовской, Орловской и Волгоградской областях, в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях."Приветствую инициативу главы Следственного комитета РФ Александр Бастрыкина по объединению уголовных дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно – о геноциде народов СССР. Знаменательно, что среди дел, объединённых в одно производство, есть и дело об уничтожении мирных жителей в концлагере на территории совхоза "Красный", - сказал Константинов.Он выразил уверенность, что даже спустя десятилетия справедливость восторжествует. "Уверен, мы назовём настоящих убийц и призовём их к ответу. Если за давностью лет не ответят сами исполнители, которые уже в аду, ответят их идейные потомки. Справедливость восторжествует", - добавил собеседник агентства.Концлагерь у совхоза "Красный" - самый крупный в Крыму, устроенный фашистами возле Симферополя. Всего на территории полуострова за годы оккупации было создано несколько десятков лагерей, тюрем, фильтрационных и исправительных лагерей. Мемориал на месте самого крупного концлагеря в Крыму был открыт 8 мая 2015 года. Комплекс включает в себя братскую могилу, Вечный огонь, памятные знаки на местах "колодцев смерти", часовню и музей.
https://ria.ru/20210322/natsizm-1602225599.html
https://ria.ru/20200622/1573289858.html
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россия, владимир константинов, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ссср, общество

Константинов рассказал, кто должен ответить за геноцид народов СССР

15:06 22.03.2021
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииНа месте раскопок ранее неизвестного массового захоронения у деревни Глоты в Псковской области
На месте раскопок ранее неизвестного массового захоронения у деревни Глоты в Псковской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Идейные потомки нацистов, осуществлявших зверства в отношении мирного населения на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны, ответят за содеянное, заявил РИА Новости спикер госсовета Крыма Владимир Константинов.
СК решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в разных регионах Советского Союза в одно – о геноциде народов СССР, сообщил в интервью РИА Новости глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, благодаря раскопкам и рассекречиванию архивов стали известны подробности о массовых убийствах мирного населения во времена Второй мировой войны в Новгородской, Псковской, Ростовской, Орловской и Волгоградской областях, в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Вчера, 09:00
Александр Бастрыкин: все нацистские преступники должны быть установлены
"Приветствую инициативу главы Следственного комитета РФ Александр Бастрыкина по объединению уголовных дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно – о геноциде народов СССР. Знаменательно, что среди дел, объединённых в одно производство, есть и дело об уничтожении мирных жителей в концлагере на территории совхоза "Красный", - сказал Константинов.
Он выразил уверенность, что даже спустя десятилетия справедливость восторжествует. "Уверен, мы назовём настоящих убийц и призовём их к ответу. Если за давностью лет не ответят сами исполнители, которые уже в аду, ответят их идейные потомки. Справедливость восторжествует", - добавил собеседник агентства.
Концлагерь у совхоза "Красный" - самый крупный в Крыму, устроенный фашистами возле Симферополя. Всего на территории полуострова за годы оккупации было создано несколько десятков лагерей, тюрем, фильтрационных и исправительных лагерей. Мемориал на месте самого крупного концлагеря в Крыму был открыт 8 мая 2015 года. Комплекс включает в себя братскую могилу, Вечный огонь, памятные знаки на местах "колодцев смерти", часовню и музей.
Великая Отечественная война. Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 — июль 1942 года). Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе. - РИА Новости, 1920, 22.06.2020
22 июня 2020, 11:4675 лет Великой Победы
ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в Крыму во время войны
 
РоссияВладимир КонстантиновВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСССРОбщество
 
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