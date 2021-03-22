ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Подмосковье
10:04 22.03.2021 (обновлено: 10:21 22.03.2021)
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание участников организованной преступной группы, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном бесконтактном сбыте с использованием сети Интернет
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Не менее 40 килограммов синтетических наркотиков изъяли в Подмосковье - товар, по современной практике, продавался через интернет-магазин, сообщает в понедельник ФСБ РФ.
"На территории Клинского городского округа Московской области проведена операция по пресечению противоправной деятельности организованной преступной группы, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном бесконтактном сбыте с использованием интернета ... В месте расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство α-PVP общей массой не менее 40 килограммов, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества", - говорится в сообщении.
Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело по этому факту, которое грозит задержанным пожизненными сроками. Фигуранты помещены в СИЗО.
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