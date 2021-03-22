https://ria.ru/20210322/fsb-1602262394.html

ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Подмосковье

ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Подмосковье

Не менее 40 килограммов синтетических наркотиков изъяли в Подмосковье - товар, по современной практике, продавался через интернет-магазин, сообщает в... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T10:04

2021-03-22T10:04

2021-03-22T10:21

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Не менее 40 килограммов синтетических наркотиков изъяли в Подмосковье - товар, по современной практике, продавался через интернет-магазин, сообщает в понедельник ФСБ РФ."На территории Клинского городского округа Московской области проведена операция по пресечению противоправной деятельности организованной преступной группы, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном бесконтактном сбыте с использованием интернета ... В месте расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство α-PVP общей массой не менее 40 килограммов, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества", - говорится в сообщении.Следственное управление ФСБ РФ возбудило уголовное дело по этому факту, которое грозит задержанным пожизненными сроками. Фигуранты помещены в СИЗО.

https://ria.ru/20200728/1575041495.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), происшествия