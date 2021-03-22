https://ria.ru/20210322/falsifikatsiya-1602308282.html

Экс-главу пензенской УИК обвинили в фальсификации итогов выборов

Экс-главу пензенской УИК обвинили в фальсификации итогов выборов

Следователи предъявили обвинение бывшему председателю участковой избирательной комиссии в фальсификации итогов выборов губернатора Пензенской области в сентябре РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T13:52

2021-03-22T13:52

2021-03-22T14:11

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

пензенская область

политика

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САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение бывшему председателю участковой избирательной комиссии в фальсификации итогов выборов губернатора Пензенской области в сентябре 2020 года, победу в которых одержал Иван Белозерцев, сообщило региональное управление СК РФ.Выборы губернатора Пензенской области прошли 13 сентября 2020 года, а два дня до этого шло досрочное голосование. По итогам выборов победу одержал действующий глава региона Белозерцев, набравший 78,72% голосов избирателей при явке 56,62%. Также в этот день в регионе проходили довыборы депутатов Госдумы."По данным следствия, 13 сентября 2020 года <...> при проведении выборов губернатора Пензенской области, а также дополнительных выборов депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва в Бессоновском районе председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня - по 662 бюллетеня двух видов - заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования", - говорится в сообщении.По версии следствия, обвиняемая знала, что на самом деле в выборах приняли участие только 204 человека. Следователи установили, что впоследствии фигурантка вместе с другими членами избиркома, не знавшими о ее противоправных действиях, неверно произвела подсчет голосов, внеся в протокол ложные сведения с учетом не менее 662 избирателей, фактически не явившихся на участок и не участвовавших в выборах.Следствие предъявило экс-главе УИК обвинение по статье УК РФ "Фальсификация итогов голосования). Ей грозит до четырех лет лишения свободы.Ранее СК РФ заявил, что Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение. Басманный суд Москвы в понедельник арестовал Белозерцева.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК, взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с услугами по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджета для нужд пензенских учреждений здравоохранения. Еще двое задержанных – предполагаемые посредники: водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов.

https://ria.ru/20200916/vybory-1577358894.html

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, пензенская область, политика