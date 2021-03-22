https://ria.ru/20210322/evrosoyuz-1602386139.html

В Евросоюзе рассказали о принципах сотрудничества с Россией

В Евросоюзе рассказали о принципах сотрудничества с Россией

Главы МИД ЕС договорились придерживаться действующих принципов в отношениях с РФ, которые предполагают сотрудничество при сохранении санкций до выполнения... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T19:36

2021-03-22T19:36

2021-03-22T19:47

россия

жозеп боррель

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Главы МИД ЕС договорились придерживаться действующих принципов в отношениях с РФ, которые предполагают сотрудничество при сохранении санкций до выполнения минских договоренностей, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета МИД Евросоюза."Мы быстро обменялись мнениями по России. Министры подтвердили пять принципов в отношениях с Россией, они все остаются актуальными", - сказал он.Глава евродипломатии добавил, что за последние шесть лет так и не были полностью выполнены минские соглашения, "мы должны продолжить протягивать руку участникам Восточного партнерства, гражданскому обществу в России. Все эти принципы остаются актуальными", - пояснил Боррель.Европейский источник в Брюсселе накануне министерского заседания сообщил журналистам, что главы МИД ЕС будут готовить стратегическую дискуссию по европейско-российским отношениям, которая станет одной из центральных тем предстоящего 25-26 марта саммита Евросоюза. Европейская встреча в верхах из-за новой вспышки заболеваний коронавирусом в некоторых странах Европы пройдет в режиме видеоконференции.В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).

https://ria.ru/20210322/evrosoyuz-1602362747.html

https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html

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россия, жозеп боррель, евросоюз, в мире