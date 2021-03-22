https://ria.ru/20210322/evrosoyuz-1602362747.html

Глава Евросовета назвал условия для улучшения отношений с Россией

Глава Евросовета назвал условия для улучшения отношений с Россией

Глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с российским лидером Владимиром Путиным констатировал наличие серьезных разногласий в отношениях между Брюсселем и... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:35

2021-03-22T17:35

2021-03-22T21:10

жозеп боррель

евросоюз

владимир путин

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евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с российским лидером Владимиром Путиным констатировал наличие серьезных разногласий в отношениях между Брюсселем и Москвой, а также назвал условия для их улучшения, говорится в распространенном заявлении органа.Разговор состоялся в преддверии саммита Евросоюза 25 и 26 марта, на котором состоится стратегическая дискуссия по будущему европейско-российских отношений.Главными условиями улучшения отношений с Москвой в Брюсселе назвали устойчивый прогресс в таких вопросах, как выполнение Минских соглашений, прекращение "гибридных и кибератак на государства-члены" и соблюдение прав человека."Лидеры также обменялись мнениями о пандемии коронавируса, вакцинах, региональных и мировых проблемах", — подчеркивается в заявлении.В то же время европейский источник в Брюсселе сообщил журналистам, что Мишель обсуждал с Владимиром Путиным "проходящую в европейском регуляторе ЕМА экспертизу" российской вакцины "Спутник V".Пять принципов и ухудшение отношенийВ 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для Брюсселя, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и возвращением Крыма. Запад ввел против Москвы санкции, российская сторона приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого дела Навального. Брюссель ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения с Россией на базе трех элементов: противодействия, сдерживания и взаимодействия.Москва, в свою очередь, неоднократно требовала предоставить материалы, подтверждающие предположение об отравлении Навального, однако европейские страны отказывались это сделать. По словам главы МИД Сергея Лаврова, подобное поведение дает все основания считать версию о покушении инсценировкой. Россия также называет все попытки оказать давление и добиться отмены приговора для блогера вмешательством во внутренние дела. В Москве подчеркивают, что сейчас отношения с Брюсселем из-за активной санкционной политики находятся под вопросом.

https://ria.ru/20210304/evropeytsy-1599809606.html

https://ria.ru/20210322/putin-1602344762.html

https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html

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жозеп боррель, евросоюз, владимир путин, россия, евросовет, шарль мишель, в мире