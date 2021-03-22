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Глава Евросовета назвал условия для улучшения отношений с Россией
Глава Евросовета назвал условия для улучшения отношений с Россией
Глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с российским лидером Владимиром Путиным констатировал наличие серьезных разногласий в отношениях между Брюсселем и... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:35
2021-03-22T21:10
жозеп боррель
евросоюз
владимир путин
россия
евросовет
шарль мишель
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с российским лидером Владимиром Путиным констатировал наличие серьезных разногласий в отношениях между Брюсселем и Москвой, а также назвал условия для их улучшения, говорится в распространенном заявлении органа.Разговор состоялся в преддверии саммита Евросоюза 25 и 26 марта, на котором состоится стратегическая дискуссия по будущему европейско-российских отношений.Главными условиями улучшения отношений с Москвой в Брюсселе назвали устойчивый прогресс в таких вопросах, как выполнение Минских соглашений, прекращение "гибридных и кибератак на государства-члены" и соблюдение прав человека."Лидеры также обменялись мнениями о пандемии коронавируса, вакцинах, региональных и мировых проблемах", — подчеркивается в заявлении.В то же время европейский источник в Брюсселе сообщил журналистам, что Мишель обсуждал с Владимиром Путиным "проходящую в европейском регуляторе ЕМА экспертизу" российской вакцины "Спутник V".Пять принципов и ухудшение отношенийВ 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для Брюсселя, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и возвращением Крыма. Запад ввел против Москвы санкции, российская сторона приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого дела Навального. Брюссель ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения с Россией на базе трех элементов: противодействия, сдерживания и взаимодействия.Москва, в свою очередь, неоднократно требовала предоставить материалы, подтверждающие предположение об отравлении Навального, однако европейские страны отказывались это сделать. По словам главы МИД Сергея Лаврова, подобное поведение дает все основания считать версию о покушении инсценировкой. Россия также называет все попытки оказать давление и добиться отмены приговора для блогера вмешательством во внутренние дела. В Москве подчеркивают, что сейчас отношения с Брюсселем из-за активной санкционной политики находятся под вопросом.
https://ria.ru/20210304/evropeytsy-1599809606.html
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жозеп боррель, евросоюз, владимир путин, россия, евросовет, шарль мишель, в мире

Глава Евросовета назвал условия для улучшения отношений с Россией

17:35 22.03.2021 (обновлено: 21:10 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Европейского совета Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Европейского совета Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар — РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в беседе с российским лидером Владимиром Путиным констатировал наличие серьезных разногласий в отношениях между Брюсселем и Москвой, а также назвал условия для их улучшения, говорится в распространенном заявлении органа.
Разговор состоялся в преддверии саммита Евросоюза 25 и 26 марта, на котором состоится стратегическая дискуссия по будущему европейско-российских отношений.

"Президенты обсудили отношения между ЕС и Россией. Мишель выразил мнение, что европейско-российские связи находятся на низком уровне, и подтвердил подход ЕС к соблюдению пяти принципов. В настоящее время существуют разногласия во многих сферах", — говорится в документе.

Главными условиями улучшения отношений с Москвой в Брюсселе назвали устойчивый прогресс в таких вопросах, как выполнение Минских соглашений, прекращение "гибридных и кибератак на государства-члены" и соблюдение прав человека.
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"Лидеры также обменялись мнениями о пандемии коронавируса, вакцинах, региональных и мировых проблемах", — подчеркивается в заявлении.
В то же время европейский источник в Брюсселе сообщил журналистам, что Мишель обсуждал с Владимиром Путиным "проходящую в европейском регуляторе ЕМА экспертизу" российской вакцины "Спутник V".

Пять принципов и ухудшение отношений

В 2016 году ЕС принял пять принципов, которыми все страны-члены руководствуются при взаимодействии с Россией. Принципы, в частности, включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для Брюсселя, и, наконец, поддержка гражданского общества в России и связей между народами.
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В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого дела Навального. Брюссель ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения с Россией на базе трех элементов: противодействия, сдерживания и взаимодействия.
Москва, в свою очередь, неоднократно требовала предоставить материалы, подтверждающие предположение об отравлении Навального, однако европейские страны отказывались это сделать. По словам главы МИД Сергея Лаврова, подобное поведение дает все основания считать версию о покушении инсценировкой. Россия также называет все попытки оказать давление и добиться отмены приговора для блогера вмешательством во внутренние дела. В Москве подчеркивают, что сейчас отношения с Брюсселем из-за активной санкционной политики находятся под вопросом.
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