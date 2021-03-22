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В Евросоюзе заявили, что для "Спутника V" двери не закрыты
В Евросоюзе заявили, что для "Спутника V" двери не закрыты
Европейский союз пока не ведет переговоры с разработчиком российской вакцины "Спутник V", но "двери не закрыты", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:00
2021-03-22T16:02
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
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в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Европейский союз пока не ведет переговоры с разработчиком российской вакцины "Спутник V", но "двери не закрыты", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.Российская вакцина "Спутник V" в настоящее время проходит процедуру постепенной экспертизы в европейском лекарственном регуляторе ЕМА. Эта процедура предшествует подаче формальной заявки в ЕМА для регистрации препарата на рынке ЕС. Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сказал журналистам, что считает российскую вакцину и российских ученых "хорошими" и думает, что производителю потребуется помощь ЕС в развертывании процесса производства вакцины в Европе.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире

В Евросоюзе заявили, что для "Спутника V" двери не закрыты

15:00 22.03.2021 (обновлено: 16:02 22.03.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Европейский союз пока не ведет переговоры с разработчиком российской вакцины "Спутник V", но "двери не закрыты", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Как вы знаете, наша позиция по вакцине "Спутник V" такова, что необходимо различать одобрение вакцины на европейском рынке и факт ее включения в портфель вакцин, по которым мы ведем переговоры на уровне ЕС. Еврокомиссия и государства члены не принимали решения о переговорах с производителями "Спутник V". Но двери не закрыты", - сказал он.

Российская вакцина "Спутник V" в настоящее время проходит процедуру постепенной экспертизы в европейском лекарственном регуляторе ЕМА. Эта процедура предшествует подаче формальной заявки в ЕМА для регистрации препарата на рынке ЕС. Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сказал журналистам, что считает российскую вакцину и российских ученых "хорошими" и думает, что производителю потребуется помощь ЕС в развертывании процесса производства вакцины в Европе.
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