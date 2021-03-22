В Евросоюзе заявили, что для "Спутника V" двери не закрыты
15:00 22.03.2021 (обновлено: 16:02 22.03.2021)
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Европейский союз пока не ведет переговоры с разработчиком российской вакцины "Спутник V", но "двери не закрыты", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Как вы знаете, наша позиция по вакцине "Спутник V" такова, что необходимо различать одобрение вакцины на европейском рынке и факт ее включения в портфель вакцин, по которым мы ведем переговоры на уровне ЕС. Еврокомиссия и государства члены не принимали решения о переговорах с производителями "Спутник V". Но двери не закрыты", - сказал он.
Российская вакцина "Спутник V" в настоящее время проходит процедуру постепенной экспертизы в европейском лекарственном регуляторе ЕМА. Эта процедура предшествует подаче формальной заявки в ЕМА для регистрации препарата на рынке ЕС. Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сказал журналистам, что считает российскую вакцину и российских ученых "хорошими" и думает, что производителю потребуется помощь ЕС в развертывании процесса производства вакцины в Европе.