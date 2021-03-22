https://ria.ru/20210322/evrosoyuz-1602325903.html

В Евросоюзе заявили, что для "Спутника V" двери не закрыты

В Евросоюзе заявили, что для "Спутника V" двери не закрыты

Европейский союз пока не ведет переговоры с разработчиком российской вакцины "Спутник V", но "двери не закрыты", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:00

2021-03-22T15:00

2021-03-22T16:02

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Европейский союз пока не ведет переговоры с разработчиком российской вакцины "Спутник V", но "двери не закрыты", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.Российская вакцина "Спутник V" в настоящее время проходит процедуру постепенной экспертизы в европейском лекарственном регуляторе ЕМА. Эта процедура предшествует подаче формальной заявки в ЕМА для регистрации препарата на рынке ЕС. Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сказал журналистам, что считает российскую вакцину и российских ученых "хорошими" и думает, что производителю потребуется помощь ЕС в развертывании процесса производства вакцины в Европе.

https://ria.ru/20210321/napadki-1602211501.html

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире