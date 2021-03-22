Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству с Россией, мы подошли к провалу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
“Если возвращаться к Евросоюзу, то, наверное, лучшая характеристика (отношений): было бы (правильно) сказать, что они находятся в кризисном состоянии. Такой конфликт сосуществования”, - сказал Грушко в Госдуме.
По его словам, ранее стороны продвинулись "на расстояние вытянутой руки" в вопросе принятия политических решений по отмене визового режима с ЕС, но фракция в Евросоюзе, "играющая сейчас главную скрипку" в Евросоюзе, заявила, что было бы неправильно политически предоставлять безвизовый режим России прежде, чем соответствующее решение будет принято в тех странах, которые заявили о желании вступить в ЕС - Грузии и Украины.
"Евросоюз на самом деле не оказался готов к равноправному сотрудничеству. Все схемы, с которыми мы не соглашались, они предусматривали механистическое следование России в фарваторе европейских стандартов, принципов и так далее. С какими-то странами, как мы видим, это проходит, но с таким государством как Россия очевидно было, что это обречено на провал. Собственно, к этому провалу мы и подошли", - добавил Грушко.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).