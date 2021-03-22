https://ria.ru/20210322/evrosoyuz-1602295721.html

Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко

Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко

Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству с Россией, мы подошли к провалу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:49

2021-03-22T12:49

2021-03-22T12:49

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

госдума рф

евросоюз

александр грушко

политика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству с Россией, мы подошли к провалу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.“Если возвращаться к Евросоюзу, то, наверное, лучшая характеристика (отношений): было бы (правильно) сказать, что они находятся в кризисном состоянии. Такой конфликт сосуществования”, - сказал Грушко в Госдуме.По его словам, ранее стороны продвинулись "на расстояние вытянутой руки" в вопросе принятия политических решений по отмене визового режима с ЕС, но фракция в Евросоюзе, "играющая сейчас главную скрипку" в Евросоюзе, заявила, что было бы неправильно политически предоставлять безвизовый режим России прежде, чем соответствующее решение будет принято в тех странах, которые заявили о желании вступить в ЕС - Грузии и Украины.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).

https://ria.ru/20210319/merkel-1601971148.html

https://ria.ru/20210318/evrosoyuz-1601889792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф, евросоюз, александр грушко, политика