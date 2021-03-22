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Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству с Россией, мы подошли к провалу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:49
2021-03-22T12:49
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
госдума рф
евросоюз
александр грушко
политика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству с Россией, мы подошли к провалу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.“Если возвращаться к Евросоюзу, то, наверное, лучшая характеристика (отношений): было бы (правильно) сказать, что они находятся в кризисном состоянии. Такой конфликт сосуществования”, - сказал Грушко в Госдуме.По его словам, ранее стороны продвинулись "на расстояние вытянутой руки" в вопросе принятия политических решений по отмене визового режима с ЕС, но фракция в Евросоюзе, "играющая сейчас главную скрипку" в Евросоюзе, заявила, что было бы неправильно политически предоставлять безвизовый режим России прежде, чем соответствующее решение будет принято в тех странах, которые заявили о желании вступить в ЕС - Грузии и Украины.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).
https://ria.ru/20210319/merkel-1601971148.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), госдума рф, евросоюз, александр грушко, политика

Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко

12:49 22.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Грушко. Архивное фото
Александр Грушко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству с Россией, мы подошли к провалу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
“Если возвращаться к Евросоюзу, то, наверное, лучшая характеристика (отношений): было бы (правильно) сказать, что они находятся в кризисном состоянии. Такой конфликт сосуществования”, - сказал Грушко в Госдуме.
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Меркель призвала Евросоюз к единой позиции по Крыму и Донбассу
По его словам, ранее стороны продвинулись "на расстояние вытянутой руки" в вопросе принятия политических решений по отмене визового режима с ЕС, но фракция в Евросоюзе, "играющая сейчас главную скрипку" в Евросоюзе, заявила, что было бы неправильно политически предоставлять безвизовый режим России прежде, чем соответствующее решение будет принято в тех странах, которые заявили о желании вступить в ЕС - Грузии и Украины.
"Евросоюз на самом деле не оказался готов к равноправному сотрудничеству. Все схемы, с которыми мы не соглашались, они предусматривали механистическое следование России в фарваторе европейских стандартов, принципов и так далее. С какими-то странами, как мы видим, это проходит, но с таким государством как Россия очевидно было, что это обречено на провал. Собственно, к этому провалу мы и подошли", - добавил Грушко.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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В последнее время отношения Евросоюза с Россией продолжили обострение из-за так называемого "дела Навального". ЕС ввел дополнительные антироссийские санкции сначала за предполагаемое "отравление" блогера, а затем за замену ему условного приговора на реальный тюремный срок по делу "Ив Роше". Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после своего визита в Москву 4-6 февраля впервые сам выступил с инициативой антироссийских санкций, а затем предложил пересмотреть отношения ЕС с РФ на базе трех элементов (противодействия, сдерживания и взаимодействия).
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Госдума РФЕвросоюзАлександр ГрушкоПолитика
 
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