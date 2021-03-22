https://ria.ru/20210322/evroparlament-1602361396.html
Европарламент назвал санкции Китая неприемлемыми
Европарламент назвал санкции Китая неприемлемыми
Глава Европейского парламента Давид Сассоли назвал неприемлемыми санкции против евродепутатов и организаций в ЕС, подчеркнув, что такие действия Пекина будут... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:29
2021-03-22T17:29
2021-03-22T18:01
давид сассоли
синьцзян-уйгурский автономный район
мид кнр
пекин
европарламент
китай
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Глава Европейского парламента Давид Сассоли назвал неприемлемыми санкции против евродепутатов и организаций в ЕС, подчеркнув, что такие действия Пекина будут иметь последствия.Ранее в понедельник МИД Китая сообщил о введении санкций против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций в ответ на внесение четырех китайских граждан и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
https://ria.ru/20200729/1575091244.html
синьцзян-уйгурский автономный район
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давид сассоли, синьцзян-уйгурский автономный район, мид кнр, пекин, европарламент, китай, в мире