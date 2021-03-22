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Европарламент назвал санкции Китая неприемлемыми
Европарламент назвал санкции Китая неприемлемыми
Глава Европейского парламента Давид Сассоли назвал неприемлемыми санкции против евродепутатов и организаций в ЕС, подчеркнув, что такие действия Пекина будут... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:29
2021-03-22T18:01
давид сассоли
синьцзян-уйгурский автономный район
мид кнр
пекин
европарламент
китай
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Глава Европейского парламента Давид Сассоли назвал неприемлемыми санкции против евродепутатов и организаций в ЕС, подчеркнув, что такие действия Пекина будут иметь последствия.Ранее в понедельник МИД Китая сообщил о введении санкций против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций в ответ на внесение четырех китайских граждан и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
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давид сассоли, синьцзян-уйгурский автономный район, мид кнр, пекин, европарламент, китай, в мире

Европарламент назвал санкции Китая неприемлемыми

17:29 22.03.2021 (обновлено: 18:01 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип на здании Европарламента в Брюсселе
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Глава Европейского парламента Давид Сассоли назвал неприемлемыми санкции против евродепутатов и организаций в ЕС, подчеркнув, что такие действия Пекина будут иметь последствия.

"Санкции Китая против евродепутатов, подкомитета по правам человека и организаций в ЕС неприемлемы, будут иметь последствия", - написал Сассоли в Twitter.

Ранее в понедельник МИД Китая сообщил о введении санкций против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций в ответ на внесение четырех китайских граждан и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
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Китай обвинил Евросоюз во вмешательстве во внутренние дела Гонконга
 
Давид СассолиСиньцзян-Уйгурский автономный районМИД КНРПекинЕвропарламентКитайВ мире
 
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