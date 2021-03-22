https://ria.ru/20210322/evroparlament-1602361396.html

Европарламент назвал санкции Китая неприемлемыми

Европарламент назвал санкции Китая неприемлемыми

Глава Европейского парламента Давид Сассоли назвал неприемлемыми санкции против евродепутатов и организаций в ЕС, подчеркнув, что такие действия Пекина будут... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:29

2021-03-22T17:29

2021-03-22T18:01

давид сассоли

синьцзян-уйгурский автономный район

мид кнр

пекин

европарламент

китай

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Глава Европейского парламента Давид Сассоли назвал неприемлемыми санкции против евродепутатов и организаций в ЕС, подчеркнув, что такие действия Пекина будут иметь последствия.Ранее в понедельник МИД Китая сообщил о введении санкций против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций в ответ на внесение четырех китайских граждан и одной организации в санкционный список за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

https://ria.ru/20200729/1575091244.html

синьцзян-уйгурский автономный район

пекин

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид сассоли, синьцзян-уйгурский автономный район, мид кнр, пекин, европарламент, китай, в мире