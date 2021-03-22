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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210322/emmanuil-1602284978.html
Интронизация старца-митрополита Халкидонского Эммануила прошла в Стамбуле
Интронизация старца-митрополита Халкидонского Эммануила прошла в Стамбуле
Интронизации старца-митрополита Халкидонского Эммануила прошла в субботу Стамбуле в присутствии большого числа священнослужителей, представителей... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:10
2021-03-22T12:10
религия и мировоззрение
религия
варфоломей i (патриарх константинопольский)
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АФИНЫ, 22 мар – РИА Новости. Интронизации старца-митрополита Халкидонского Эммануила прошла в субботу Стамбуле в присутствии большого числа священнослужителей, представителей дипломатического корпуса, светских властей.Халкидонская кафедра считается второй по чести в Константинопольской патриархии, митрополит Галльский Эммануил был избран на нее на синоде Константинопольской православной церкви 16 февраля. По мнению церковных обозревателей, патриарх готовит преемника на патриарший трон, и назначение Эммануила выдвигает его в главные претенденты.Церемония интронизации нового митрополита прошла в халкидонском кафедральном соборе Святой Троицы в районе Кадыкей в Стамбуле. Ее транслировала в прямом эфире патриархия.Правительство Греции на церемонии представлял замминистра иностранных дел Греции Константинос Власис, который отвечает в МИД за религиозные и церковные вопросы и диаспору. На интронизации присутствовали также посол Греции в Анкаре Михаил Диамесис, генконсул в Стамбуле Георгия Султанопулу, мэр Афин Константинос Бакояннис – племянник премьера Греции Кириакоса Мицотакиса.Накануне Власис посетил с визитом вежливости митрополита-старца Принкипонисского Димитрия, которого считают одним из претендентов на патриарший трон.На церемонию приехал глава греческой православной архиепископии Америки Элпидофор, которого также считают одним из основных претендентов на пост патриарха Константинопольского. Эммануил, в свою очередь, был одним из главных кандидатов на место архиепископа Америки и соперником Элпидофора во время избрания архиепископа в 2019 году.Константинопольский патриарх Варфоломей в своем выступлении заявил, что Константинопольская церковь выступает "с позиции и ответственности как центр единства и законной деятельности восточного христианства". Он сказал о важности Халкидонской епархии и отметил вклад Эммануила в "диалог церкви", сказал о необходимости диалога с другими религиями. Варфоломей сказал о необходимости залечивать раны других, а не создавать новые очаги ненависти.Эммануил поблагодарил иерархов, оказавших ему честь при избрании. Он особо поблагодарил патриарха Александрийского Феодора, Иерусалимского Феофила и предстоятеля "Православной церкви Украины" Епифания, представители которых присутствовали на интронизации.Эммануил был одним из главных действующих лиц при предоставлении так называемого томоса автокефалии раскольничьей церковной структуре на Украине, получившей название "Православная церковь Украины". Митрополит Галльский Эммануил был представителем патриарха Варфоломея на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года, где была образована "новая церковь" Украины в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине.По мнению церковных обозревателей, его перевод в важную Халкидонскую епархию является наградой за вклад в украинский вопрос и предоставление томоса ПЦУ, вызвавшее раскол в православном мире, а в случае избрания патриархом Эммануил продолжит политику Варфоломея.
https://ria.ru/20200712/1574248125.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201120/rpts-1585583549.html
https://ria.ru/20201201/varfolomey-1587197754.html
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религия, варфоломей i (патриарх константинопольский)

Интронизация старца-митрополита Халкидонского Эммануила прошла в Стамбуле

12:10 22.03.2021
 
© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 22 мар – РИА Новости. Интронизации старца-митрополита Халкидонского Эммануила прошла в субботу Стамбуле в присутствии большого числа священнослужителей, представителей дипломатического корпуса, светских властей.
Халкидонская кафедра считается второй по чести в Константинопольской патриархии, митрополит Галльский Эммануил был избран на нее на синоде Константинопольской православной церкви 16 февраля. По мнению церковных обозревателей, патриарх готовит преемника на патриарший трон, и назначение Эммануила выдвигает его в главные претенденты.
Церемония интронизации нового митрополита прошла в халкидонском кафедральном соборе Святой Троицы в районе Кадыкей в Стамбуле. Ее транслировала в прямом эфире патриархия.
Правительство Греции на церемонии представлял замминистра иностранных дел Греции Константинос Власис, который отвечает в МИД за религиозные и церковные вопросы и диаспору. На интронизации присутствовали также посол Греции в Анкаре Михаил Диамесис, генконсул в Стамбуле Георгия Султанопулу, мэр Афин Константинос Бакояннис – племянник премьера Греции Кириакоса Мицотакиса.
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Накануне Власис посетил с визитом вежливости митрополита-старца Принкипонисского Димитрия, которого считают одним из претендентов на патриарший трон.
На церемонию приехал глава греческой православной архиепископии Америки Элпидофор, которого также считают одним из основных претендентов на пост патриарха Константинопольского. Эммануил, в свою очередь, был одним из главных кандидатов на место архиепископа Америки и соперником Элпидофора во время избрания архиепископа в 2019 году.
Константинопольский патриарх Варфоломей в своем выступлении заявил, что Константинопольская церковь выступает "с позиции и ответственности как центр единства и законной деятельности восточного христианства". Он сказал о важности Халкидонской епархии и отметил вклад Эммануила в "диалог церкви", сказал о необходимости диалога с другими религиями. Варфоломей сказал о необходимости залечивать раны других, а не создавать новые очаги ненависти.
В кафедральном соборном храме Христа Спасителя во время Божественной литургии - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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Эммануил поблагодарил иерархов, оказавших ему честь при избрании. Он особо поблагодарил патриарха Александрийского Феодора, Иерусалимского Феофила и предстоятеля "Православной церкви Украины" Епифания, представители которых присутствовали на интронизации.
Эммануил был одним из главных действующих лиц при предоставлении так называемого томоса автокефалии раскольничьей церковной структуре на Украине, получившей название "Православная церковь Украины". Митрополит Галльский Эммануил был представителем патриарха Варфоломея на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года, где была образована "новая церковь" Украины в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине.
По мнению церковных обозревателей, его перевод в важную Халкидонскую епархию является наградой за вклад в украинский вопрос и предоставление томоса ПЦУ, вызвавшее раскол в православном мире, а в случае избрания патриархом Эммануил продолжит политику Варфоломея.
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