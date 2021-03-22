https://ria.ru/20210322/dukhovenstvo-1602242527.html

Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"

Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"

Российские буддисты выразили обеспокоенность в связи с тем, что в поправках в законопроект "об аттестации духовенства" прямо не отражено, что иностранные... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T01:14

2021-03-22T01:14

2021-03-22T01:14

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российские буддисты выразили обеспокоенность в связи с тем, что в поправках в законопроект "об аттестации духовенства" прямо не отражено, что иностранные религиозные деятели не должны будут получать допобразование и проходить переаттестацию перед служением или чтением лекций в России, при этом они назвали законопроект в целом сбалансированным.Спорный законопроектЗаконопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" прошел первое чтение 15 декабря 2020 года. Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к законопроекту, "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".После внесения в Госдуму летом 2020 года он вызвал противоречивую реакцию конфессий. В частности, критике подвергалось то, что документ в случае принятия обяжет священнослужителей и персонал религиозных организаций, которые получили духовное образование за рубежом, получать дополнительное духовное образование в российских учебных заведениях и проходить обязательную переаттестацию, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью. Российские буддисты, в частности, уточняли, что иностранные религиозные деятели, которые совершают краткосрочные визиты, не смогут проходить аттестацию, а закон, в случае принятия, "сделает невозможным визиты в Россию признанных в мире духовных учителей буддизма".Семнадцатого марта профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений одобрил поправки в законопроект "Об аттестации духовенства", дата второго чтения будет определена 22 марта на заседании Совета Госдумы. В комитете пояснили, что согласно одобренным поправкам, планируется "освободить от получения дополнительного профобразования и прохождения аттестации священнослужителей, получивших иностранное духовное образование, которые в настоящее время уже осуществляют религиозную деятельность". Также в комитете рассказали, что иностранные религиозные деятели не должны будут проходить аттестацию для чтения лекций или проведения церемоний, эти требования, согласно законопроекту, распространяются только на духовенство с российским гражданством.Иностранные учителя"Нас беспокоит отсутствие прямого указания в законопроекте на то, что принимаемые поправки не распространяются на краткосрочные визиты зарубежных учителей и священнослужителей. Нам также совершенно непонятно, как будет выглядеть и что будет включать в себя дополнительное образование", - рассказал РИА Новости старший администратор Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни Йонтен-гелонг (Сергей Киришов).По его мнению, положение о том, что священнослужители, приезжающие в Россию для совершения богослужений и лекций, не должны переаттестовываться, "должно быть в явной форме отражено в тексте закона или по меньшей мере в сопутствующих подзаконных актах".С ним согласен и учредитель Московского буддийского центра (МБЦ) "Еше корло" Илья Бершин. "Кто и как может гарантировать, что в будущем этот закон не будет использован против иностранных священнослужителей, приезжающих в Россию с краткосрочными визитами? Прохождение переаттестации для них является практически невозможным", - заявил РИА Новости Бершин.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, обязанность аттестации распространяется только на священников российских организаций. "Если в законе не указано, что эти требования распространяются на иностранных граждан, то они на них не распространяются, а иначе это было бы указано. В нашем законопроекте нет указания на иностранных граждан, значит, он их не касается, на них не распространяется", - сказали в пресс-службе.Вместе с тем Бершин отметил, что некоторые из высказанных организацией пожеланий были услышаны профильным комитетом Госдумы: "а именно закрепление за ЦРО (централизованной религиозной организацией – ред.) права самим аттестовывать священнослужителей". Так, согласно законопроекту, после получения дополнительного профобразования в российских духовных или светских вузах "священнослужители пройдут аттестацию в руководящем органе российской централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности", то есть аттестовывать будут сами конфессии. Как пояснили РИА Новости в комитете, если у организации, представляющей определенную конфессию или религиозное течение, нет статуса ЦРО, то она может создать ЦРО и там проводить аттестацию своих последователей, получивших образование за рубежом.Больше сотруднестваБершин надеется, что диалог с законодателями станет "более непосредственным", когда дело касается "столь чувствительной области", поскольку "пока что это больше похоже на переписку, очень сильно растянутую во времени".Президент Ассоциации буддийских общин "Арья Сангха" Александр Бугаев в беседе с РИА Новости также призвал законодателей к "более тесному сотрудничеству с властями по всем вопросам законотворчества в будущем". В целом же он считает законопроект сбалансированным, поскольку "после многочисленных обращений от буддийских религиозных организаций были учтены некоторые замечания к поправкам" и "был найден определенный компромисс".В свою очередь, директор Московского буддийского центра "Ганден Тендар Линг" Андрей Ломоносов заявил РИА Новости, что в целом просьбы буддистских организаций были услышаны. "В том, что касается самих изменений, сейчас, читая текст простым, не юридическим взглядом, все кажется нормальным, реалистичным для нас, пусть и не простым в выполнении, однако только практика, жизнь с уже введенным в действие законом покажет, как он реально будет работать", – заключил он.

https://ria.ru/20210317/zakon-1601662870.html

https://ria.ru/20201223/buddisty-1590578676.html

https://ria.ru/20201224/obrazovanie-1590829865.html

https://ria.ru/20200926/zakon-1577815329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, александр бугаев, госдума рф, сергей гаврилов, буддизм