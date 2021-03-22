https://ria.ru/20210322/dukhovenstvo-1602242527.html
Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
Российские буддисты выразили обеспокоенность в связи с тем, что в поправках в законопроект "об аттестации духовенства" прямо не отражено, что иностранные... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T01:14
2021-03-22T01:14
2021-03-22T01:14
религия и мировоззрение
религия
александр бугаев
госдума рф
сергей гаврилов
буддизм
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российские буддисты выразили обеспокоенность в связи с тем, что в поправках в законопроект "об аттестации духовенства" прямо не отражено, что иностранные религиозные деятели не должны будут получать допобразование и проходить переаттестацию перед служением или чтением лекций в России, при этом они назвали законопроект в целом сбалансированным.Спорный законопроектЗаконопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" прошел первое чтение 15 декабря 2020 года. Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к законопроекту, "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".После внесения в Госдуму летом 2020 года он вызвал противоречивую реакцию конфессий. В частности, критике подвергалось то, что документ в случае принятия обяжет священнослужителей и персонал религиозных организаций, которые получили духовное образование за рубежом, получать дополнительное духовное образование в российских учебных заведениях и проходить обязательную переаттестацию, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью. Российские буддисты, в частности, уточняли, что иностранные религиозные деятели, которые совершают краткосрочные визиты, не смогут проходить аттестацию, а закон, в случае принятия, "сделает невозможным визиты в Россию признанных в мире духовных учителей буддизма".Семнадцатого марта профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений одобрил поправки в законопроект "Об аттестации духовенства", дата второго чтения будет определена 22 марта на заседании Совета Госдумы. В комитете пояснили, что согласно одобренным поправкам, планируется "освободить от получения дополнительного профобразования и прохождения аттестации священнослужителей, получивших иностранное духовное образование, которые в настоящее время уже осуществляют религиозную деятельность". Также в комитете рассказали, что иностранные религиозные деятели не должны будут проходить аттестацию для чтения лекций или проведения церемоний, эти требования, согласно законопроекту, распространяются только на духовенство с российским гражданством.Иностранные учителя"Нас беспокоит отсутствие прямого указания в законопроекте на то, что принимаемые поправки не распространяются на краткосрочные визиты зарубежных учителей и священнослужителей. Нам также совершенно непонятно, как будет выглядеть и что будет включать в себя дополнительное образование", - рассказал РИА Новости старший администратор Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни Йонтен-гелонг (Сергей Киришов).По его мнению, положение о том, что священнослужители, приезжающие в Россию для совершения богослужений и лекций, не должны переаттестовываться, "должно быть в явной форме отражено в тексте закона или по меньшей мере в сопутствующих подзаконных актах".С ним согласен и учредитель Московского буддийского центра (МБЦ) "Еше корло" Илья Бершин. "Кто и как может гарантировать, что в будущем этот закон не будет использован против иностранных священнослужителей, приезжающих в Россию с краткосрочными визитами? Прохождение переаттестации для них является практически невозможным", - заявил РИА Новости Бершин.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, обязанность аттестации распространяется только на священников российских организаций. "Если в законе не указано, что эти требования распространяются на иностранных граждан, то они на них не распространяются, а иначе это было бы указано. В нашем законопроекте нет указания на иностранных граждан, значит, он их не касается, на них не распространяется", - сказали в пресс-службе.Вместе с тем Бершин отметил, что некоторые из высказанных организацией пожеланий были услышаны профильным комитетом Госдумы: "а именно закрепление за ЦРО (централизованной религиозной организацией – ред.) права самим аттестовывать священнослужителей". Так, согласно законопроекту, после получения дополнительного профобразования в российских духовных или светских вузах "священнослужители пройдут аттестацию в руководящем органе российской централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности", то есть аттестовывать будут сами конфессии. Как пояснили РИА Новости в комитете, если у организации, представляющей определенную конфессию или религиозное течение, нет статуса ЦРО, то она может создать ЦРО и там проводить аттестацию своих последователей, получивших образование за рубежом.Больше сотруднестваБершин надеется, что диалог с законодателями станет "более непосредственным", когда дело касается "столь чувствительной области", поскольку "пока что это больше похоже на переписку, очень сильно растянутую во времени".Президент Ассоциации буддийских общин "Арья Сангха" Александр Бугаев в беседе с РИА Новости также призвал законодателей к "более тесному сотрудничеству с властями по всем вопросам законотворчества в будущем". В целом же он считает законопроект сбалансированным, поскольку "после многочисленных обращений от буддийских религиозных организаций были учтены некоторые замечания к поправкам" и "был найден определенный компромисс".В свою очередь, директор Московского буддийского центра "Ганден Тендар Линг" Андрей Ломоносов заявил РИА Новости, что в целом просьбы буддистских организаций были услышаны. "В том, что касается самих изменений, сейчас, читая текст простым, не юридическим взглядом, все кажется нормальным, реалистичным для нас, пусть и не простым в выполнении, однако только практика, жизнь с уже введенным в действие законом покажет, как он реально будет работать", – заключил он.
https://ria.ru/20210317/zakon-1601662870.html
https://ria.ru/20201223/buddisty-1590578676.html
https://ria.ru/20201224/obrazovanie-1590829865.html
https://ria.ru/20200926/zakon-1577815329.html
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религия, александр бугаев, госдума рф, сергей гаврилов, буддизм
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российские буддисты выразили обеспокоенность в связи с тем, что в поправках в законопроект "об аттестации духовенства" прямо не отражено, что иностранные религиозные деятели не должны будут получать допобразование и проходить переаттестацию перед служением или чтением лекций в России, при этом они назвали законопроект в целом сбалансированным.
Спорный законопроект
Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" прошел первое чтение 15 декабря 2020 года. Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к законопроекту, "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".
После внесения в Госдуму летом 2020 года он вызвал противоречивую реакцию конфессий. В частности, критике подвергалось то, что документ в случае принятия обяжет священнослужителей и персонал религиозных организаций, которые получили духовное образование за рубежом, получать дополнительное духовное образование в российских учебных заведениях и проходить обязательную переаттестацию, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью. Российские буддисты, в частности, уточняли, что иностранные религиозные деятели, которые совершают краткосрочные визиты, не смогут проходить аттестацию, а закон, в случае принятия, "сделает невозможным визиты в Россию признанных в мире духовных учителей буддизма".
Семнадцатого марта профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений одобрил поправки в законопроект "Об аттестации духовенства", дата второго чтения будет определена 22 марта на заседании Совета Госдумы. В комитете пояснили, что согласно одобренным поправкам, планируется "освободить от получения дополнительного профобразования и прохождения аттестации священнослужителей, получивших иностранное духовное образование, которые в настоящее время уже осуществляют религиозную деятельность". Также в комитете рассказали, что иностранные религиозные деятели не должны будут проходить аттестацию для чтения лекций или проведения церемоний, эти требования, согласно законопроекту, распространяются только на духовенство с российским гражданством.
Иностранные учителя
"Нас беспокоит отсутствие прямого указания в законопроекте на то, что принимаемые поправки не распространяются на краткосрочные визиты зарубежных учителей и священнослужителей. Нам также совершенно непонятно, как будет выглядеть и что будет включать в себя дополнительное образование", - рассказал РИА Новости старший администратор Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни Йонтен-гелонг (Сергей Киришов).
По его мнению, положение о том, что священнослужители, приезжающие в Россию для совершения богослужений и лекций, не должны переаттестовываться, "должно быть в явной форме отражено в тексте закона или по меньшей мере в сопутствующих подзаконных актах".
С ним согласен и учредитель Московского буддийского центра (МБЦ) "Еше корло" Илья Бершин. "Кто и как может гарантировать, что в будущем этот закон не будет использован против иностранных священнослужителей, приезжающих в Россию с краткосрочными визитами? Прохождение переаттестации для них является практически невозможным", - заявил РИА Новости Бершин.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, обязанность аттестации распространяется только на священников российских организаций. "Если в законе не указано, что эти требования распространяются на иностранных граждан, то они на них не распространяются, а иначе это было бы указано. В нашем законопроекте нет указания на иностранных граждан, значит, он их не касается, на них не распространяется", - сказали в пресс-службе.
Вместе с тем Бершин отметил, что некоторые из высказанных организацией пожеланий были услышаны профильным комитетом Госдумы: "а именно закрепление за ЦРО (централизованной религиозной организацией – ред.) права самим аттестовывать священнослужителей". Так, согласно законопроекту, после получения дополнительного профобразования в российских духовных или светских вузах "священнослужители пройдут аттестацию в руководящем органе российской централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности", то есть аттестовывать будут сами конфессии. Как пояснили РИА Новости в комитете, если у организации, представляющей определенную конфессию или религиозное течение, нет статуса ЦРО, то она может создать ЦРО и там проводить аттестацию своих последователей, получивших образование за рубежом.
Больше сотруднества
Бершин надеется, что диалог с законодателями станет "более непосредственным", когда дело касается "столь чувствительной области", поскольку "пока что это больше похоже на переписку, очень сильно растянутую во времени".
Президент Ассоциации буддийских общин "Арья Сангха" Александр Бугаев в беседе с РИА Новости также призвал законодателей к "более тесному сотрудничеству с властями по всем вопросам законотворчества в будущем". В целом же он считает законопроект сбалансированным, поскольку "после многочисленных обращений от буддийских религиозных организаций были учтены некоторые замечания к поправкам" и "был найден определенный компромисс".
В свою очередь, директор Московского буддийского центра "Ганден Тендар Линг" Андрей Ломоносов заявил РИА Новости, что в целом просьбы буддистских организаций были услышаны. "В том, что касается самих изменений, сейчас, читая текст простым, не юридическим взглядом, все кажется нормальным, реалистичным для нас, пусть и не простым в выполнении, однако только практика, жизнь с уже введенным в действие законом покажет, как он реально будет работать", – заключил он.