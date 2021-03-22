Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210322/dukhovenstvo-1602242527.html
Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
Российские буддисты выразили обеспокоенность в связи с тем, что в поправках в законопроект "об аттестации духовенства" прямо не отражено, что иностранные... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T01:14
2021-03-22T01:14
религия и мировоззрение
религия
александр бугаев
госдума рф
сергей гаврилов
буддизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149785/33/1497853381_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_aacdad3078805fd884f8ddc0aa3c9d76.jpg
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российские буддисты выразили обеспокоенность в связи с тем, что в поправках в законопроект "об аттестации духовенства" прямо не отражено, что иностранные религиозные деятели не должны будут получать допобразование и проходить переаттестацию перед служением или чтением лекций в России, при этом они назвали законопроект в целом сбалансированным.Спорный законопроектЗаконопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" прошел первое чтение 15 декабря 2020 года. Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к законопроекту, "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".После внесения в Госдуму летом 2020 года он вызвал противоречивую реакцию конфессий. В частности, критике подвергалось то, что документ в случае принятия обяжет священнослужителей и персонал религиозных организаций, которые получили духовное образование за рубежом, получать дополнительное духовное образование в российских учебных заведениях и проходить обязательную переаттестацию, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью. Российские буддисты, в частности, уточняли, что иностранные религиозные деятели, которые совершают краткосрочные визиты, не смогут проходить аттестацию, а закон, в случае принятия, "сделает невозможным визиты в Россию признанных в мире духовных учителей буддизма".Семнадцатого марта профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений одобрил поправки в законопроект "Об аттестации духовенства", дата второго чтения будет определена 22 марта на заседании Совета Госдумы. В комитете пояснили, что согласно одобренным поправкам, планируется "освободить от получения дополнительного профобразования и прохождения аттестации священнослужителей, получивших иностранное духовное образование, которые в настоящее время уже осуществляют религиозную деятельность". Также в комитете рассказали, что иностранные религиозные деятели не должны будут проходить аттестацию для чтения лекций или проведения церемоний, эти требования, согласно законопроекту, распространяются только на духовенство с российским гражданством.Иностранные учителя"Нас беспокоит отсутствие прямого указания в законопроекте на то, что принимаемые поправки не распространяются на краткосрочные визиты зарубежных учителей и священнослужителей. Нам также совершенно непонятно, как будет выглядеть и что будет включать в себя дополнительное образование", - рассказал РИА Новости старший администратор Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни Йонтен-гелонг (Сергей Киришов).По его мнению, положение о том, что священнослужители, приезжающие в Россию для совершения богослужений и лекций, не должны переаттестовываться, "должно быть в явной форме отражено в тексте закона или по меньшей мере в сопутствующих подзаконных актах".С ним согласен и учредитель Московского буддийского центра (МБЦ) "Еше корло" Илья Бершин. "Кто и как может гарантировать, что в будущем этот закон не будет использован против иностранных священнослужителей, приезжающих в Россию с краткосрочными визитами? Прохождение переаттестации для них является практически невозможным", - заявил РИА Новости Бершин.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, обязанность аттестации распространяется только на священников российских организаций. "Если в законе не указано, что эти требования распространяются на иностранных граждан, то они на них не распространяются, а иначе это было бы указано. В нашем законопроекте нет указания на иностранных граждан, значит, он их не касается, на них не распространяется", - сказали в пресс-службе.Вместе с тем Бершин отметил, что некоторые из высказанных организацией пожеланий были услышаны профильным комитетом Госдумы: "а именно закрепление за ЦРО (централизованной религиозной организацией – ред.) права самим аттестовывать священнослужителей". Так, согласно законопроекту, после получения дополнительного профобразования в российских духовных или светских вузах "священнослужители пройдут аттестацию в руководящем органе российской централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности", то есть аттестовывать будут сами конфессии. Как пояснили РИА Новости в комитете, если у организации, представляющей определенную конфессию или религиозное течение, нет статуса ЦРО, то она может создать ЦРО и там проводить аттестацию своих последователей, получивших образование за рубежом.Больше сотруднестваБершин надеется, что диалог с законодателями станет "более непосредственным", когда дело касается "столь чувствительной области", поскольку "пока что это больше похоже на переписку, очень сильно растянутую во времени".Президент Ассоциации буддийских общин "Арья Сангха" Александр Бугаев в беседе с РИА Новости также призвал законодателей к "более тесному сотрудничеству с властями по всем вопросам законотворчества в будущем". В целом же он считает законопроект сбалансированным, поскольку "после многочисленных обращений от буддийских религиозных организаций были учтены некоторые замечания к поправкам" и "был найден определенный компромисс".В свою очередь, директор Московского буддийского центра "Ганден Тендар Линг" Андрей Ломоносов заявил РИА Новости, что в целом просьбы буддистских организаций были услышаны. "В том, что касается самих изменений, сейчас, читая текст простым, не юридическим взглядом, все кажется нормальным, реалистичным для нас, пусть и не простым в выполнении, однако только практика, жизнь с уже введенным в действие законом покажет, как он реально будет работать", – заключил он.
https://ria.ru/20210317/zakon-1601662870.html
https://ria.ru/20201223/buddisty-1590578676.html
https://ria.ru/20201224/obrazovanie-1590829865.html
https://ria.ru/20200926/zakon-1577815329.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149785/33/1497853381_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_b36d00a830f124a9ced3a213d92e458a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, александр бугаев, госдума рф, сергей гаврилов, буддизм

Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"

01:14 22.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтудент буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
Студент буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российские буддисты выразили обеспокоенность в связи с тем, что в поправках в законопроект "об аттестации духовенства" прямо не отражено, что иностранные религиозные деятели не должны будут получать допобразование и проходить переаттестацию перед служением или чтением лекций в России, при этом они назвали законопроект в целом сбалансированным.

Спорный законопроект

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" прошел первое чтение 15 декабря 2020 года. Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к законопроекту, "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".
После внесения в Госдуму летом 2020 года он вызвал противоречивую реакцию конфессий. В частности, критике подвергалось то, что документ в случае принятия обяжет священнослужителей и персонал религиозных организаций, которые получили духовное образование за рубежом, получать дополнительное духовное образование в российских учебных заведениях и проходить обязательную переаттестацию, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью. Российские буддисты, в частности, уточняли, что иностранные религиозные деятели, которые совершают краткосрочные визиты, не смогут проходить аттестацию, а закон, в случае принятия, "сделает невозможным визиты в Россию признанных в мире духовных учителей буддизма".
Семнадцатого марта профильный комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений одобрил поправки в законопроект "Об аттестации духовенства", дата второго чтения будет определена 22 марта на заседании Совета Госдумы. В комитете пояснили, что согласно одобренным поправкам, планируется "освободить от получения дополнительного профобразования и прохождения аттестации священнослужителей, получивших иностранное духовное образование, которые в настоящее время уже осуществляют религиозную деятельность". Также в комитете рассказали, что иностранные религиозные деятели не должны будут проходить аттестацию для чтения лекций или проведения церемоний, эти требования, согласно законопроекту, распространяются только на духовенство с российским гражданством.
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 15:33Религия и мировоззрение
Комитет Госдумы одобрил поправки к проекту "об аттестации духовенства"

Иностранные учителя

"Нас беспокоит отсутствие прямого указания в законопроекте на то, что принимаемые поправки не распространяются на краткосрочные визиты зарубежных учителей и священнослужителей. Нам также совершенно непонятно, как будет выглядеть и что будет включать в себя дополнительное образование", - рассказал РИА Новости старший администратор Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни Йонтен-гелонг (Сергей Киришов).
По его мнению, положение о том, что священнослужители, приезжающие в Россию для совершения богослужений и лекций, не должны переаттестовываться, "должно быть в явной форме отражено в тексте закона или по меньшей мере в сопутствующих подзаконных актах".
С ним согласен и учредитель Московского буддийского центра (МБЦ) "Еше корло" Илья Бершин. "Кто и как может гарантировать, что в будущем этот закон не будет использован против иностранных священнослужителей, приезжающих в Россию с краткосрочными визитами? Прохождение переаттестации для них является практически невозможным", - заявил РИА Новости Бершин.
Студент буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 15:14Религия и мировоззрение
Буддисты просят учесть их поправки в закон "Об аттестации духовенства"
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, обязанность аттестации распространяется только на священников российских организаций. "Если в законе не указано, что эти требования распространяются на иностранных граждан, то они на них не распространяются, а иначе это было бы указано. В нашем законопроекте нет указания на иностранных граждан, значит, он их не касается, на них не распространяется", - сказали в пресс-службе.
Вместе с тем Бершин отметил, что некоторые из высказанных организацией пожеланий были услышаны профильным комитетом Госдумы: "а именно закрепление за ЦРО (централизованной религиозной организацией – ред.) права самим аттестовывать священнослужителей". Так, согласно законопроекту, после получения дополнительного профобразования в российских духовных или светских вузах "священнослужители пройдут аттестацию в руководящем органе российской централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности", то есть аттестовывать будут сами конфессии. Как пояснили РИА Новости в комитете, если у организации, представляющей определенную конфессию или религиозное течение, нет статуса ЦРО, то она может создать ЦРО и там проводить аттестацию своих последователей, получивших образование за рубежом.
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 21:18Религия и мировоззрение
В Госдуме рассказали о целях закона "Об аттестации духовенства"

Больше сотруднества

Бершин надеется, что диалог с законодателями станет "более непосредственным", когда дело касается "столь чувствительной области", поскольку "пока что это больше похоже на переписку, очень сильно растянутую во времени".
Президент Ассоциации буддийских общин "Арья Сангха" Александр Бугаев в беседе с РИА Новости также призвал законодателей к "более тесному сотрудничеству с властями по всем вопросам законотворчества в будущем". В целом же он считает законопроект сбалансированным, поскольку "после многочисленных обращений от буддийских религиозных организаций были учтены некоторые замечания к поправкам" и "был найден определенный компромисс".
В свою очередь, директор Московского буддийского центра "Ганден Тендар Линг" Андрей Ломоносов заявил РИА Новости, что в целом просьбы буддистских организаций были услышаны. "В том, что касается самих изменений, сейчас, читая текст простым, не юридическим взглядом, все кажется нормальным, реалистичным для нас, пусть и не простым в выполнении, однако только практика, жизнь с уже введенным в действие законом покажет, как он реально будет работать", – заключил он.
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября 2020, 16:07Религия и мировоззрение
РПЦ: ФЗ об "аттестации духовенства" надо принимать с одобрения конфессий
 
Религия и мировоззрениеРелигияАлександр БугаевГосдума РФСергей ГавриловБуддизм
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Песков не исключил указа Путина об утрате доверия в отношении Белозерцева
13:04В США отказались от проведения разговора Путина и Байдена
13:03Мурашко высоко оценил российскую систему контроля качества вакцин
12:58В МИД заявили о соревновании Европы за любовь администрации Байдена
12:51Санкции против России ставят под вопрос отношения с ЕС, заявили в МИД
12:51В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Байденом
12:49Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
12:47Компания LG свернет производство смартфонов
12:46Песков рассказал, брал ли Путин на отдых ядерный чемоданчик
12:44В Кремле ответили на вопрос о конституционной реформе в Белоруссии
12:43В Кремле уточнили, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге
12:39В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT
12:39В Липецкой области загорелся склад стройматериалов
12:38Известный итальянский певец захотел привиться "Спутником V"
12:38В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева
12:35Пензенскому губернатору грозит до 15 лет лишения свободы
12:34Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике COVID-19
12:31Читатели восточноевропейских СМИ высмеяли Байдена за слова о Путине
12:31Пензенского губернатора Белозерцева привезли в суд
12:30AstraZeneca сообщила о выводах независимой комиссии по вакцине
Лента новостейМолния