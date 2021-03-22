https://ria.ru/20210322/dtp-1602273458.html

В Воронежской области восемь человек пострадали в ДТП с иномарками

В Воронежской области восемь человек пострадали в ДТП с иномарками

Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области, сообщает главное управление МВД по РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T11:13

2021-03-22T11:13

2021-03-22T11:13

гумвд

авто

воронежская область

карл росси

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области, сообщает главное управление МВД по региону.Авария, о которой полиция информирует только сейчас, произошла в 16.25 мск воскресенья в Хохольском районе на 63 километре автодороги "Воронеж-Луганск".В результате ДТП, данным полиции, пострадали восемь человек."Водитель Opel Astra и его пассажиры: 24-летняя жительница Краснодарского края, 45-летняя жительница Воронежа, 7-месячный житель Краснодарского края, а также пассажиры Toyota RAV4: 63-летняяя жительница Воронежа, жители Белгородской области 8 и 13 лет с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - информирует ГУМВД.Кроме того 46-летняя пассажирка Opel Astra самостоятельно обратилась за медицинской помощью.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20210322/dtp-1602264877.html

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гумвд, авто, воронежская область, карл росси, происшествия