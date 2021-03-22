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В Воронежской области восемь человек пострадали в ДТП с иномарками
В Воронежской области восемь человек пострадали в ДТП с иномарками
Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области, сообщает главное управление МВД по РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:13
2021-03-22T11:13
гумвд
авто
воронежская область
карл росси
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области, сообщает главное управление МВД по региону.Авария, о которой полиция информирует только сейчас, произошла в 16.25 мск воскресенья в Хохольском районе на 63 километре автодороги "Воронеж-Луганск".В результате ДТП, данным полиции, пострадали восемь человек."Водитель Opel Astra и его пассажиры: 24-летняя жительница Краснодарского края, 45-летняя жительница Воронежа, 7-месячный житель Краснодарского края, а также пассажиры Toyota RAV4: 63-летняяя жительница Воронежа, жители Белгородской области 8 и 13 лет с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - информирует ГУМВД.Кроме того 46-летняя пассажирка Opel Astra самостоятельно обратилась за медицинской помощью.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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гумвд, авто, воронежская область, карл росси, происшествия

В Воронежской области восемь человек пострадали в ДТП с иномарками

11:13 22.03.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области, сообщает главное управление МВД по региону.
Авария, о которой полиция информирует только сейчас, произошла в 16.25 мск воскресенья в Хохольском районе на 63 километре автодороги "Воронеж-Луганск".
"По предварительным данным, 24-летний водитель Opel Astra, житель Краснодарского края, управляя автомобилем на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество Toyota RAV4, под управлением 50-летнего жителя Белгородской области, двигавшегося по главной дороге со стороны Воронежа в сторону Острогожска, после чего допустил столкновение транспортных средств", - говорится в сообщении.
В результате ДТП, данным полиции, пострадали восемь человек.
"Водитель Opel Astra и его пассажиры: 24-летняя жительница Краснодарского края, 45-летняя жительница Воронежа, 7-месячный житель Краснодарского края, а также пассажиры Toyota RAV4: 63-летняяя жительница Воронежа, жители Белгородской области 8 и 13 лет с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - информирует ГУМВД.
Кроме того 46-летняя пассажирка Opel Astra самостоятельно обратилась за медицинской помощью.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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