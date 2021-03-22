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В Вологодской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом ФСИН

В Вологодской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом ФСИН

В Череповецком районе Вологодской области столкнулись "Рено Логан" и "Газель", которая, по предварительным данным, принадлежит ФСИН. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T10:25

2021-03-22T10:25

2021-03-22T11:25

череповецкий район

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

вологодская область

происшествия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Череповецком районе Вологодской области столкнулись "Рено Логан" и "Газель", которая, по предварительным данным, принадлежит ФСИН.Три человека погибли, семеро ранены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Авария произошла рано утром на автодороге А-114 "Вологда — Новая Ладога" перед мостом через реку Суда.В легковом автомобиле ехали пять человек, из них трое погибли, в том числе один ребенок. Еще один взрослый и ребенок пострадали. Сейчас несовершеннолетний находится в реанимации детской городской больницы в Череповце.В "Газели", по данным источника, было семь человек, четверых с переломами различной степени тяжести госпитализировали в Центральную районную больницу.На месте работают 35 человек и 14 единиц техники.

череповецкий район

вологодская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

череповецкий район, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), вологодская область, происшествия