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В Вологодской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом ФСИН
В Вологодской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом ФСИН
В Череповецком районе Вологодской области столкнулись "Рено Логан" и "Газель", которая, по предварительным данным, принадлежит ФСИН. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T10:25
2021-03-22T11:25
череповецкий район
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
вологодская область
происшествия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Череповецком районе Вологодской области столкнулись "Рено Логан" и "Газель", которая, по предварительным данным, принадлежит ФСИН.Три человека погибли, семеро ранены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Авария произошла рано утром на автодороге А-114 "Вологда — Новая Ладога" перед мостом через реку Суда.В легковом автомобиле ехали пять человек, из них трое погибли, в том числе один ребенок. Еще один взрослый и ребенок пострадали. Сейчас несовершеннолетний находится в реанимации детской городской больницы в Череповце.В "Газели", по данным источника, было семь человек, четверых с переломами различной степени тяжести госпитализировали в Центральную районную больницу.На месте работают 35 человек и 14 единиц техники.
череповецкий район
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череповецкий район, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), вологодская область, происшествия

В Вологодской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом ФСИН

10:25 22.03.2021 (обновлено: 11:25 22.03.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Вологодской областиДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Вологодской области
ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : ГУ МЧС по Вологодской области
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Череповецком районе Вологодской области столкнулись "Рено Логан" и "Газель", которая, по предварительным данным, принадлежит ФСИН.
Три человека погибли, семеро ранены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Авария произошла рано утром на автодороге А-114 "Вологда — Новая Ладога" перед мостом через реку Суда.
В легковом автомобиле ехали пять человек, из них трое погибли, в том числе один ребенок. Еще один взрослый и ребенок пострадали. Сейчас несовершеннолетний находится в реанимации детской городской больницы в Череповце.
В "Газели", по данным источника, было семь человек, четверых с переломами различной степени тяжести госпитализировали в Центральную районную больницу.
На месте работают 35 человек и 14 единиц техники.
 
Череповецкий районФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Вологодская областьПроисшествия
 
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