https://ria.ru/20210322/dtp-1602256023.html
В Польше автобус с гражданами Украины попал в ДТП
В Польше автобус с гражданами Украины попал в ДТП
Автобус с десятью гражданами Украины перевернулся возле польского города Кашице, в результате аварии один человек погиб и пятеро пострадали, сообщил... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T09:10
2021-03-22T09:10
2021-03-22T09:39
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КИЕВ, 22 мар - РИА Новости. Автобус с десятью гражданами Украины перевернулся возле польского города Кашице, в результате аварии один человек погиб и пятеро пострадали, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко."Ночью вблизи Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. Один человек погиб, пять были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет пострадавшим консульскую помощь", - написал Николенко в своем Twitter.Шестого марта МИД Украины сообщил об аварии с участием автобуса, который вез украинских граждан из Познани в Херсон. Тогда в автобусе ехали 57 украинцев, 35 из них были госпитализированы, пятеро погибли на месте. На родину позднее вернулись 24 украинца.
https://ria.ru/20210127/dtp-1594848259.html
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польша, мид украины, украина, в мире