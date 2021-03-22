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В Польше автобус с гражданами Украины попал в ДТП
В Польше автобус с гражданами Украины попал в ДТП
Автобус с десятью гражданами Украины перевернулся возле польского города Кашице, в результате аварии один человек погиб и пятеро пострадали, сообщил... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T09:10
2021-03-22T09:39
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КИЕВ, 22 мар - РИА Новости. Автобус с десятью гражданами Украины перевернулся возле польского города Кашице, в результате аварии один человек погиб и пятеро пострадали, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко."Ночью вблизи Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. Один человек погиб, пять были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет пострадавшим консульскую помощь", - написал Николенко в своем Twitter.Шестого марта МИД Украины сообщил об аварии с участием автобуса, который вез украинских граждан из Познани в Херсон. Тогда в автобусе ехали 57 украинцев, 35 из них были госпитализированы, пятеро погибли на месте. На родину позднее вернулись 24 украинца.
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польша, мид украины, украина, в мире

В Польше автобус с гражданами Украины попал в ДТП

09:10 22.03.2021 (обновлено: 09:39 22.03.2021)
 
© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Depositphotos / Wb77
Читать ria.ru в
КИЕВ, 22 мар - РИА Новости. Автобус с десятью гражданами Украины перевернулся возле польского города Кашице, в результате аварии один человек погиб и пятеро пострадали, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
"Ночью вблизи Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. Один человек погиб, пять были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет пострадавшим консульскую помощь", - написал Николенко в своем Twitter.
Шестого марта МИД Украины сообщил об аварии с участием автобуса, который вез украинских граждан из Познани в Херсон. Тогда в автобусе ехали 57 украинцев, 35 из них были госпитализированы, пятеро погибли на месте. На родину позднее вернулись 24 украинца.
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