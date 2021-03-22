https://ria.ru/20210322/donbass-1602359043.html

В ЛНР заметили боевиков "Правого сектора"* у линии соприкосновения

В ЛНР заметили боевиков "Правого сектора"* у линии соприкосновения

У линии соприкосновения в Донбассе заметили боевиков радикальной организации "Правый сектор"*, заявил официальный представитель оборонного ведомства Луганской... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:19

2021-03-22T17:19

2021-03-22T19:13

яков осадчий

станица луганская

луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 22 мар — РИА Новости. У линии соприкосновения в Донбассе заметили боевиков радикальной организации "Правый сектор"*, заявил официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики Яков Осадчий.По его словам, местные жители сообщают о двух группах бойцов в районе Станицы Луганской, в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ. Как уточнил Осадчий, часть боевиков собираются устроить провокации у линии соприкосновения, другие развернули мобильный блокпост для досмотра автотранспорта и проверки документов местных жителей."Отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов", — добавил представитель Народной милиции.В свою очередь, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что на западной окраине города снайпер ВСУ застрелил мирного жителя.С июля в Донбассе действует перемирие, предусматривающее полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушения грозит дисциплинарная ответственность. Тем не менее стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.В последние недели напряженность у линии соприкосновения усилилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. Очевидцы публикуют в соцсетях видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой. * В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210322/donbass-1602316456.html

станица луганская

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, станица луганская, луганская народная республика, в мире