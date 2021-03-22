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В ЛНР заметили боевиков "Правого сектора"* у линии соприкосновения
В ЛНР заметили боевиков "Правого сектора"* у линии соприкосновения
У линии соприкосновения в Донбассе заметили боевиков радикальной организации "Правый сектор"*, заявил официальный представитель оборонного ведомства Луганской... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:19
2021-03-22T19:13
яков осадчий
станица луганская
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 22 мар — РИА Новости. У линии соприкосновения в Донбассе заметили боевиков радикальной организации "Правый сектор"*, заявил официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики Яков Осадчий.По его словам, местные жители сообщают о двух группах бойцов в районе Станицы Луганской, в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ. Как уточнил Осадчий, часть боевиков собираются устроить провокации у линии соприкосновения, другие развернули мобильный блокпост для досмотра автотранспорта и проверки документов местных жителей."Отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов", — добавил представитель Народной милиции.В свою очередь, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что на западной окраине города снайпер ВСУ застрелил мирного жителя.С июля в Донбассе действует перемирие, предусматривающее полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушения грозит дисциплинарная ответственность. Тем не менее стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.В последние недели напряженность у линии соприкосновения усилилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. Очевидцы публикуют в соцсетях видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой. * В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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яков осадчий, станица луганская, луганская народная республика, в мире

В ЛНР заметили боевиков "Правого сектора"* у линии соприкосновения

17:19 22.03.2021 (обновлено: 19:13 22.03.2021)
 
© AFP 2021 / Vasily MaximovЧлен "Правого сектора"* на Донбассе
Член Правого сектора* на Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© AFP 2021 / Vasily Maximov
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 мар — РИА Новости. У линии соприкосновения в Донбассе заметили боевиков радикальной организации "Правый сектор"*, заявил официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики Яков Осадчий.
По его словам, местные жители сообщают о двух группах бойцов в районе Станицы Луганской, в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ. Как уточнил Осадчий, часть боевиков собираются устроить провокации у линии соприкосновения, другие развернули мобильный блокпост для досмотра автотранспорта и проверки документов местных жителей.
"Отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов", — добавил представитель Народной милиции.
В свою очередь, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что на западной окраине города снайпер ВСУ застрелил мирного жителя.
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В последние недели напряженность у линии соприкосновения усилилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. Очевидцы публикуют в соцсетях видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
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