В ЛНР заметили боевиков "Правого сектора"* у линии соприкосновения
17:19 22.03.2021 (обновлено: 19:13 22.03.2021)
ЛУГАНСК, 22 мар — РИА Новости. У линии соприкосновения в Донбассе заметили боевиков радикальной организации "Правый сектор"*, заявил официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики Яков Осадчий.
По его словам, местные жители сообщают о двух группах бойцов в районе Станицы Луганской, в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ. Как уточнил Осадчий, часть боевиков собираются устроить провокации у линии соприкосновения, другие развернули мобильный блокпост для досмотра автотранспорта и проверки документов местных жителей.
"Отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов", — добавил представитель Народной милиции.
В свою очередь, глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что на западной окраине города снайпер ВСУ застрелил мирного жителя.
13 марта, 08:00Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
С июля в Донбассе действует перемирие, предусматривающее полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушения грозит дисциплинарная ответственность. Тем не менее стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.
В последние недели напряженность у линии соприкосновения усилилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. Очевидцы публикуют в соцсетях видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.