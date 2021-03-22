https://ria.ru/20210322/donbass-1602358513.html
ЛНР заявила о прибытии "Правого сектора"* к линии соприкосновения
ЛНР заявила о прибытии "Правого сектора"* к линии соприкосновения
Участники запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* прибыли к линии соприкосновения в Донбассе в район подконтрольного Киеву населенного пункта Станица... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:16
2021-03-22T17:16
2021-03-22T17:17
станица луганская
луганская народная республика
донецкая народная республика
правый сектор
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151393/96/1513939605_293:595:2876:2048_1920x0_80_0_0_f57ff34ac4bf17484df3d0ee81df1b8f.jpg
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Участники запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* прибыли к линии соприкосновения в Донбассе в район подконтрольного Киеву населенного пункта Станица Луганская, с их стороны были попытки завербовать потенциальных информаторов, заявил журналистам в понедельник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.По его словам, первая группа прибыла, чтобы устроить провокации на отдельных участках у линии соприкосновения для дестабилизации обстановки. Вторая группа развернула мобильный блокпост в районе Станицы Луганской для досмотра автотранспорта и документов местных жителей."Отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов", - сообщил официальный представитель Народной милиции.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210322/donbass-1602316456.html
станица луганская
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151393/96/1513939605_668:709:2453:2048_1920x0_80_0_0_49783305c284178a29db4691de5ec7cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станица луганская, луганская народная республика, донецкая народная республика, правый сектор, оон, украина, в мире
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости.
Участники запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* прибыли к линии соприкосновения в Донбассе
в район подконтрольного Киеву
населенного пункта Станица Луганская
, с их стороны были попытки завербовать потенциальных информаторов, заявил журналистам в понедельник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий
.
"Отмечается прибытие в зону Операции объединенных сил (ООС) членов праворадикальной организации. Так, по сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады (ВС Украины - ред.) замечены две группы боевиков националистической организации "Правый сектор"*, имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции", - заявил Осадчий.
По его словам, первая группа прибыла, чтобы устроить провокации на отдельных участках у линии соприкосновения для дестабилизации обстановки. Вторая группа развернула мобильный блокпост в районе Станицы Луганской для досмотра автотранспорта и документов местных жителей.
"Отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов", - сообщил официальный представитель Народной милиции.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины
в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.