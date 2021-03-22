https://ria.ru/20210322/donbass-1602358513.html

ЛНР заявила о прибытии "Правого сектора"* к линии соприкосновения

ЛНР заявила о прибытии "Правого сектора"* к линии соприкосновения

Участники запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* прибыли к линии соприкосновения в Донбассе в район подконтрольного Киеву населенного пункта Станица... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T17:16

2021-03-22T17:16

2021-03-22T17:17

станица луганская

луганская народная республика

донецкая народная республика

правый сектор

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151393/96/1513939605_293:595:2876:2048_1920x0_80_0_0_f57ff34ac4bf17484df3d0ee81df1b8f.jpg

ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Участники запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* прибыли к линии соприкосновения в Донбассе в район подконтрольного Киеву населенного пункта Станица Луганская, с их стороны были попытки завербовать потенциальных информаторов, заявил журналистам в понедельник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.По его словам, первая группа прибыла, чтобы устроить провокации на отдельных участках у линии соприкосновения для дестабилизации обстановки. Вторая группа развернула мобильный блокпост в районе Станицы Луганской для досмотра автотранспорта и документов местных жителей."Отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов", - сообщил официальный представитель Народной милиции.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210322/donbass-1602316456.html

станица луганская

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станица луганская, луганская народная республика, донецкая народная республика, правый сектор, оон, украина, в мире