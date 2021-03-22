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ЛНР заявила о прибытии "Правого сектора"* к линии соприкосновения
ЛНР заявила о прибытии "Правого сектора"* к линии соприкосновения
Участники запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* прибыли к линии соприкосновения в Донбассе в район подконтрольного Киеву населенного пункта Станица... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:16
2021-03-22T17:17
станица луганская
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Участники запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* прибыли к линии соприкосновения в Донбассе в район подконтрольного Киеву населенного пункта Станица Луганская, с их стороны были попытки завербовать потенциальных информаторов, заявил журналистам в понедельник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.По его словам, первая группа прибыла, чтобы устроить провокации на отдельных участках у линии соприкосновения для дестабилизации обстановки. Вторая группа развернула мобильный блокпост в районе Станицы Луганской для досмотра автотранспорта и документов местных жителей."Отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов", - сообщил официальный представитель Народной милиции.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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станица луганская, луганская народная республика, донецкая народная республика, правый сектор, оон, украина, в мире

ЛНР заявила о прибытии "Правого сектора"* к линии соприкосновения

17:16 22.03.2021 (обновлено: 17:17 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области
Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Участники запрещенной в РФ организации "Правый сектор"* прибыли к линии соприкосновения в Донбассе в район подконтрольного Киеву населенного пункта Станица Луганская, с их стороны были попытки завербовать потенциальных информаторов, заявил журналистам в понедельник официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

"Отмечается прибытие в зону Операции объединенных сил (ООС) членов праворадикальной организации. Так, по сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады (ВС Украины - ред.) замечены две группы боевиков националистической организации "Правый сектор"*, имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции", - заявил Осадчий.

По его словам, первая группа прибыла, чтобы устроить провокации на отдельных участках у линии соприкосновения для дестабилизации обстановки. Вторая группа развернула мобильный блокпост в районе Станицы Луганской для досмотра автотранспорта и документов местных жителей.
"Отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов", - сообщил официальный представитель Народной милиции.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
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