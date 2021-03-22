https://ria.ru/20210322/donbass-1602264155.html

В Киеве прокомментировали обострение ситуации в Донбассе

В Киеве прокомментировали обострение ситуации в Донбассе

В офисе президента Украины Владимира Зеленского надеются, что обострение в Донбассе не сильно повлияет на переговорный процесс. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T10:19

2021-03-22T10:19

2021-03-22T10:19

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В офисе президента Украины Владимира Зеленского надеются, что обострение в Донбассе не сильно повлияет на переговорный процесс.Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет. С февраля ситуация начала ухудшаться. Произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, в мире