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В Киеве прокомментировали обострение ситуации в Донбассе
В Киеве прокомментировали обострение ситуации в Донбассе
В офисе президента Украины Владимира Зеленского надеются, что обострение в Донбассе не сильно повлияет на переговорный процесс. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T10:19
2021-03-22T10:19
2021-03-22T10:19
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В офисе президента Украины Владимира Зеленского надеются, что обострение в Донбассе не сильно повлияет на переговорный процесс.Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет. С февраля ситуация начала ухудшаться. Произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.
луганская народная республика
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луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, в мире