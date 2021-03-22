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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210322/dollar-1602383080.html
Курс доллара поднялся выше 75 рублей
Курс доллара поднялся выше 75 рублей
Курс рубля усиливает падение против основных резервных валют, доллар тестирует круглый уровень 75 рублей, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:23
2021-03-22T19:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
цены на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Курс рубля усиливает падение против основных резервных валют, доллар тестирует круглый уровень 75 рублей, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.58 мск повышается на 92 копейки, до 75,04 рубля, курс евро – на 1,35 рубля, до уровня 89,57 рубля, следует из данных Московской биржи.Ранее в понедельник доллар поднимался до 75,1 рубля – максимума с 5 февраля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210321/ekonomika-1602179519.html
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динамика курсов валют, цены на нефть, московская биржа, экономика

Курс доллара поднялся выше 75 рублей

19:23 22.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковОтражение электронного табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Отражение электронного табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Курс рубля усиливает падение против основных резервных валют, доллар тестирует круглый уровень 75 рублей, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.58 мск повышается на 92 копейки, до 75,04 рубля, курс евро – на 1,35 рубля, до уровня 89,57 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее в понедельник доллар поднимался до 75,1 рубля – максимума с 5 февраля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦены на нефтьМосковская биржаЭкономика
 
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