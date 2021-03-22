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Курс доллара поднялся выше 75 рублей
Курс доллара поднялся выше 75 рублей
Курс рубля усиливает падение против основных резервных валют, доллар тестирует круглый уровень 75 рублей, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:23
2021-03-22T19:23
2021-03-22T19:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
цены на нефть
московская биржа
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Курс рубля усиливает падение против основных резервных валют, доллар тестирует круглый уровень 75 рублей, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.58 мск повышается на 92 копейки, до 75,04 рубля, курс евро – на 1,35 рубля, до уровня 89,57 рубля, следует из данных Московской биржи.Ранее в понедельник доллар поднимался до 75,1 рубля – максимума с 5 февраля.
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динамика курсов валют, цены на нефть, московская биржа, экономика