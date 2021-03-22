https://ria.ru/20210322/dollar-1602383080.html

Курс доллара поднялся выше 75 рублей

Курс доллара поднялся выше 75 рублей

Курс рубля усиливает падение против основных резервных валют, доллар тестирует круглый уровень 75 рублей, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T19:23

2021-03-22T19:23

2021-03-22T19:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

цены на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Курс рубля усиливает падение против основных резервных валют, доллар тестирует круглый уровень 75 рублей, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.58 мск повышается на 92 копейки, до 75,04 рубля, курс евро – на 1,35 рубля, до уровня 89,57 рубля, следует из данных Московской биржи.Ранее в понедельник доллар поднимался до 75,1 рубля – максимума с 5 февраля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210321/ekonomika-1602179519.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, цены на нефть, московская биржа, экономика